新华社布达佩斯5月6日电（记者陈浩）匈牙利外交部长西雅尔多6日说，欧盟委员会当天提出的禁止进口俄罗斯能源的计划将危及匈牙利的能源安全。

西雅尔多当天在匈东部城镇蒂萨新城发表讲话时表示，欧盟此举是继此前失败的对俄制裁之后“又一个极其严重的错误”。此举将侵犯匈牙利的主权。欧盟委员会的提议相当于让匈牙利为向乌克兰提供“毫无意义且无法衡量的支持”付出代价。

西雅尔多表示，欧盟法律明确规定成员国可自行决定使用哪些能源以及在哪里购买能源。“能源供应不是一个政治问题，而是一个棘手的物理问题。你只能从有管道的地方购买天然气和石油。”他说，这种强制、人为且受意识形态驱动的对俄罗斯能源的排除，给多个欧洲国家的经济造成了严重困难，损害了许多欧洲企业的国际竞争力，并可能导致能源价格大幅上涨，“我们拒绝接受这种做法”。

欧盟委员会6日公布一份旨在为欧盟完全摆脱对俄罗斯能源依赖的“路线图”。欧盟将通过停止进口俄罗斯天然气和石油并逐步淘汰俄罗斯核能，结束对俄罗斯能源的依赖，同时确保欧盟的能源供应和价格稳定。

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