新华社多哈5月6日电（记者汪强）马斯喀特消息：阿曼外交大臣巴德尔6日在社交媒体上发文说，根据阿曼与美方及也门萨那有关当局近日为缓和局势所进行的磋商与接触，美国与胡塞武装已达成停火协议。

巴德尔说，未来双方将不再互相攻击，包括不得针对红海及曼德海峡的美国船只，以确保航行自由和国际商贸航运的顺畅。

巴德尔说，阿曼对双方采取建设性态度促成这一积极成果表示感谢，并希望此举能为地区多个问题的进一步进展铺平道路，推动实现正义、和平与繁荣。

美国总统特朗普6日在白宫与来访的加拿大总理卡尼共见记者时说，也门胡塞武装同意停止威胁中东水域航行安全，在此基础上美国将停止对胡塞武装的轰炸。

胡塞武装目前控制也门约三分之一领土和七八成人口，并占据萨那和红海重要港口城市荷台达。胡塞武装控制区还涵盖也门约三分之二的红海沿岸，其控制力辐射至在全球航运中具有重要战略地位的曼德海峡。今年3月15日，美国开始对胡塞武装进行大规模空袭，胡塞武装随后对美国航空母舰及其随行舰只发动打击。

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