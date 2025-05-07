新华社联合国5月6日电 中国常驻联合国副代表耿爽6日在安理会审议波黑问题时表示，国际社会应采取公正、平衡、审慎态度，为波黑各族解决分歧创造有利条件，避免干涉波黑内部事务和选边站队，甚至实施单边制裁。

耿爽说，近期，波黑法院对塞族共和国领导人作出有罪判决，塞族共和国国民议会通过一系列法律，波黑国内民族矛盾进一步激化，政局分歧进一步上升，形势发展令人担忧。当前这种紧张局势不符合波黑任何一方利益，也不利于波黑国家和整个地区的和平稳定。造成当前局势紧张的一个重要原因就是国际社会驻波黑高级代表施密特频繁动用所谓的“波恩权力”。这不仅没有帮助化解反而加剧了波黑各族之间的矛盾分歧，使波黑政局日益陷入困局。

耿爽重申，安理会在高级代表任命过程中的作用已形成惯例，施密特的任命并没有得到安理会核可。同时，高级代表制度及其“波恩权力”是特殊时期的特殊安排，不能长期化，更不能永久化。中方呼吁波黑各族保持克制，积极响应今年3月安理会主席新闻谈话的呼吁，通过真诚、开放和建设性对话解决分歧。如果任由对立对抗加剧，导致地区局势恶化升级，最终损害的是波黑各族人民和全体人民的利益。

耿爽表示，中方在波黑问题上的立场是一贯的、明确的。中方尊重波黑国家主权、独立和领土完整，尊重波黑人民对国家前途的自主选择。波黑作为一个主权国家，其内部事务最终应当由波黑人民自主管理。波黑三大民族都应该以促进国家发展和增进人民福祉为目标，坚持开展建设性对话，共同维护国家政治和社会稳定。中方支持一切有利于维护波黑和平稳定的努力。中方将继续致力于发展同波黑各族人民友好关系，为维护波黑和平稳定以及地区安宁发挥建设性作用。

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