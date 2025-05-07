新华社开罗5月6日电（记者张猛）喀土穆消息：由苏丹主权委员会主席兼武装部队总司令布尔汉领导的苏丹安全和国防委员会6日发表声明，宣布与阿拉伯联合酋长国断绝外交关系并撤回其驻阿联酋外交使团。

苏丹国防部长亚辛当天宣读了这一声明。声明指责阿联酋加大对苏丹快速支援部队的支持力度，向其提供先进战略武器，用于袭击苏丹重要设施，包括最近针对苏丹东部城市苏丹港的油气仓库、港口、国际机场、发电站以及酒店的袭击。

声明说，鉴于阿联酋“持续对苏丹实施侵略”，苏丹安全和国防委员会决定宣布阿联酋为“侵略国”，与其断绝外交关系，并撤回苏丹驻阿联酋大使馆和总领事馆人员。

自4日起，苏丹港连续遭无人机袭击。苏丹政府6日发表声明，指责苏丹快速支援部队当天使用无人机袭击苏丹港多处重要地点。苏丹快速支援部队尚未作出回应。

苏丹港位于红海西岸，遭苏丹武装冲突战火波及较轻，收容了数十万苏丹境内的流离失所者，是目前苏丹政府、联合国机构及外交使团所在地。苏丹港机场是苏丹全国唯一仍在正常运营的国际机场。

2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。长期以来，苏丹政府在不同场合多次指责阿联酋支持苏丹快速支援部队、向其提供武器和资金，阿联酋均予以否认。

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