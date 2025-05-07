新华社柏林5月6日电 热点问答｜默茨当选德国总理 面临怎样执政局面

新华社记者邰思聪 李超

在6日举行的德国联邦议院（议会下院）总理选举投票中，德国联盟党总理候选人弗里德里希·默茨经过第一轮“落选”后，最终在当天第二轮投票中获得325票，成功当选新任德国总理。选举过程如何？默茨是谁？上任后他将面临怎样的执政局面？

当选经历“过山车”

在今年2月举行的第21届德国联邦议院选举中，由基督教民主联盟（基民盟）与姊妹党基督教社会联盟（基社盟）组成的德国联盟党得票率28.6%，领先其他政党，成为议会第一大党。德国联邦总统施泰因迈尔随后根据各政党议席分布，提名赢得最多席位的政党领导人作为总理候选人。默茨以基民盟领导人身份成为德国联盟党总理候选人。

3月8日，德国联盟党与议会得票率第三的社会民主党（社民党）就组建联合政府达成初步协议，并开启组阁谈判。经过多轮围绕移民政策、税收、养老金等问题展开的谈判后，两党5月5日正式签署联合执政协议。

6日上午，德国联邦议院召开全体会议选举新总理。根据德国新选举法，德国联邦议院议席为630个，其中，联盟党占据208个席位，社民党占据120个席位。若默茨能够获得所需的316票（即“总理多数票”），他将被总统任命为总理。但在第一轮投票中，默茨获得310票，未能成功当选，成为德国历史上首位在议院总理选举第一轮投票中未能成功当选的总理候选人。

根据德国《基本法》，如果总理候选人未能当选，联邦议院可在14天内投票选举总理，参选人需获得过半数议员支持。第一轮投票后，联邦议院各党团领导人就第二轮投票日期进行磋商，决定于6日下午举行第二轮总理选举投票。

执政路线更保守

在接受施泰因迈尔的总理任命后，默茨于当地时间6日下午在德国联邦议院正式宣誓就职。

默茨1955年出生在德国北莱茵威斯特法伦州，法学专业毕业，1985年至1986年在德国萨尔州首府萨尔布吕肯任地方法院法官。此后，他曾任欧洲议会议员、德国联邦议院议员、德国联盟党联邦议院党团主席，2009年后暂别政坛。2018年，时任德国总理默克尔宣布不再寻求连任后，默茨宣布重返政坛。经过三次竞选尝试，他于2022年2月起担任基民盟党主席兼联盟党联邦议院党团主席。

政坛以外，默茨曾供职于律师事务所，曾任致力于德美合作的“大西洋之桥”协会主席，还曾在商界打拼。因与商界关系密切，默茨被视为基民盟党内的“亲商派”。

默茨主张在移民问题上采取更强硬立场。他认为，只有消除公众对非法移民的担忧，才能阻止右翼极端分子的崛起；在选民关心的经济议题上，默茨承诺重振德国经济，推动德国经济年均增长2%以上；在外交政策上，他主张摆脱欧洲对美国的依赖，重建德国的国际地位，让德国成为“一个我们可以再次为之骄傲的德国”。舆论认为，默茨将推行更保守的政治路线。

新政府面临压力

目前，德国政府面临经济持续低迷、能源价格高涨、制造业衰退、财政负担沉重等压力。分析人士认为，新一届德国政府需要尽快刺激经济复苏、保障社会安全稳定、推动战略自主，以期让德国民众重拾信心。

德国政治学者卡尔-鲁道夫·科尔特表示，首轮投票失利对执政联盟来说是一次挫折，但如果新政府能在秋季前在施政方面取得进展，有望弥补此次失利带来的影响。

此外，舆论认为，极右翼政党德国选择党在联邦议院选举中以创纪录的得票率首次跃升为第二大党，对联盟党、社民党等传统主流党派构成严重冲击。默茨在第一轮投票中意外“落选”再次反映出德国主流政党面临的困境，默茨执政后或将在新议会中面临诸多挑战。

据德国媒体报道，默茨计划在上任后立即赴法国和波兰访问，加强欧洲主权和边境管控将分别成为他访问两国的重点议题。

(责编：刘叶婷、张悦)