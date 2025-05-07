5月6日，在德国首都柏林的国会大厦，默茨（左）宣誓就职。新华社记者 杜哲宇 摄

新华社柏林5月6日电（记者邰思聪 李超）当地时间6日下午，德国联邦议院进行了总理选举第二轮投票。最终，德国联盟党总理候选人弗里德里希·默茨在第二轮投票中获得325票，超过当选所需的316票，当选新任德国总理。

按德国《基本法》规定，默茨及其内阁成员还需接受德国联邦总统施泰因迈尔颁发的任命证书，随后在联邦议院宣誓就职。

德国新选举法规定，新一届德国联邦议院议席为630个。目前，默茨所在的基督教民主联盟与姊妹党基督教社会联盟组成的德国联盟党占据208个席位，德国社会民主党占据120个席位，两党5日签署联合执政协议。因联盟党在联邦议院拥有最多席位，在6日上午举行的第一轮投票中，默茨按惯例被提名为总理候选人。但由于其在第一轮投票中只获得310张赞成票，未能达到当选总理所需的316票。

5月6日，在德国首都柏林的国会大厦，默茨（中右）当选后接受祝贺。新华社记者 杜哲宇 摄

根据德国《基本法》，如果总理候选人未能当选，联邦议院可在14天内投票选举总理，参选人需获得过半数议员支持。第一轮投票后，联邦议院各党团领导人就第二轮投票日期进行磋商，决定于6日下午举行第二轮总理选举投票。

默茨1955年出生在德国北莱茵威斯特法伦州，法学专业毕业，1985年至1986年在德国萨尔州首府萨尔布吕肯任地方法院法官。此后，他曾任欧洲议会议员、德国联邦议院议员、德国联盟党联邦议院党团主席，2009年后暂别政坛。2018年，时任德国总理默克尔宣布不再寻求连任后，默茨宣布重返政坛。经过三次竞选尝试，他2022年2月起担任基民盟党主席兼联盟党联邦议院党团主席。

5月6日，在德国首都柏林的国会大厦，默茨（左二）当选后接受祝贺。新华社记者 杜哲宇 摄

5月6日，在德国首都柏林的国会大厦，默茨宣誓就职后接受祝贺。新华社记者 杜哲宇 摄

5月6日，在德国首都柏林的国会大厦，默茨（右）当选后接受祝贺。新华社记者 杜哲宇 摄

5月6日，在德国首都柏林的国会大厦，默茨宣誓后坐在议会的总理席位上。新华社记者 杜哲宇 摄

5月6日，在德国首都柏林的国会大厦，默茨（右）在第二轮投票议程中。新华社记者 杜哲宇 摄

5月6日，在德国首都柏林的国会大厦，即将卸任的德国总理朔尔茨（前排左一）在第二轮投票议程中。新华社记者 杜哲宇 摄

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