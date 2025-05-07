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也门首都萨那等多地遭美以密集空袭

2025年05月07日08:48 | 来源：新华网
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新华社科威特城5月6日电（记者尹炣）萨那消息：据也门胡塞武装控制的马西拉电视台6日报道，也门首都萨那等多地当天下午遭到美国和以色列的密集空袭。以军当天发布声明，证实对包括萨那国际机场在内的多处胡塞武装目标实施了空袭。

马西拉电视台报道说，当天，位于首都萨那西南郊的一个军事基地，以及距首都萨那以北约60公里的阿姆兰省的一座混凝土工厂遭到空袭。

也门居民告诉新华社记者，萨那国际机场、一座发电厂和另一个军事基地等位于萨那北部的三处地点遭到空袭。

另据以军6日下午发布声明证实，当天对包括萨那国际机场在内的多处胡塞武装目标实施了空袭。空袭摧毁了萨那国际机场的基础设施，导致该机场彻底关闭。以军称，该机场与5日遭袭的荷台达港类似，被胡塞武装用来转运武器和人员，是用于“恐怖主义”目的。

此外，以军在声明中还证实当天空袭了也门几座发电站，以及位于萨那北部的一个混凝土厂。以军说，该厂所生产的材料被用于修建隧道和军事基础设施。

以军称，此轮空袭是“有针对性的”，并尽可能采取了预防措施。以军6日下午在社交媒体发布警告，要求萨那国际机场地区民众迅速撤离。

(责编：刘叶婷、张悦)

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