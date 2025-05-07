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世卫组织强调社会因素对健康影响 呼吁推动卫生公平

2025年05月07日08:47 | 来源：新华网
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新华社日内瓦5月6日电（记者王娅楠）世界卫生组织6日发布《关于卫生公平的社会决定因素的世界报告》。报告强调了卫生范畴以外的社会因素对人们健康的影响并指出，比起遗传因素或医疗服务可及性，这些社会因素对人们健康状况的影响更大。

世卫组织总干事谭德塞在当天举行的新闻发布会上说，人们出生、成长、生活和工作的地方会深刻影响其健康和福祉，但改变是可能的。新发布的这份报告阐明了相互关联的社会因素的重要性，并提供了循证战略和政策建议，帮助各国改善民众的健康状况。

报告指出，卫生不平等与社会的弱势和歧视程度密切相关。人们居住的地区越贫困，收入越低，受教育年限越短，他们的健康状况就越差，能享受的健康寿命也就越短。预期寿命最低国家居民的平均寿命比预期寿命最高国家的居民平均寿命短33年。在面临歧视和边缘化的群体中，这些不平等现象会更加严重。

《关于卫生公平的社会决定因素的世界报告》是自2008年以来发布的首份同类报告。2008年，世卫组织健康问题社会决定因素委员会发布报告，提出了2040年缩小国家之间和各国内部在预期寿命、儿童死亡率和孕产妇死亡率方面差距的目标。而当前报告显示，这些目标可能无法在2040年实现。

世卫组织的数据显示，在较贫穷国家出生的儿童5岁前死亡的可能性是较富裕国家的13倍。报告还显示，尽管2000年至2023年间全球孕产妇死亡率下降了40%，但低收入和中低收入国家的孕产妇死亡人数仍占全球该群体总死亡人数的94%。

世卫组织说，收入不平等、结构性歧视、冲突及气候变化等是导致卫生不平等的关键因素，该组织呼吁各国政府和社会各界采取措施，加强基础设施投资，优化资源分配，努力推动卫生公平。

(责编：刘叶婷、张悦)

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