新华社多哈5月6日电（记者汪强）马斯喀特消息：阿曼《观察家报》网站日前刊登阿曼银行与金融研究学院学者米蒂莉·科卢鲁题为《在一个充满不确定性的世界里，关税如何发挥作用》的文章说，美国在未重新谈判或援引有效例外条款的情况下，单方面提高关税，直接违反了世界贸易组织义务，破坏了多边国际贸易体系。文章摘要如下：

美国对其他世贸组织成员征收差别关税，公然违背了最惠国待遇原则。根据该原则，一成员向另一成员提供的待遇，应该与该成员向其他所有成员提供的待遇相同，除非获得世贸组织豁免。

美国单方面加征关税，而未重新谈判或依照规则行事，这种做法直接破坏了多边国际贸易体系。自美国宣布加征关税以来，其举动屡次登上媒体头条，谷歌“关税”一词搜索量飙升1650%，反映出全球对美国关税政策及其对个人、企业与经济影响的高度关注。这一现象表明，公众急切希望了解关税的本质及其深远影响。

关税是对进口商品征收的税款。许多人认为关税由出口国来承担，实际上，关税由进口企业支付。关税的初衷是通过抬高进口商品价格，保护本国产业免受外来竞争，同时增加财政收入。然而，许多经济学家认为，滥施关税效果往往适得其反，会抑制消费，推高本地商品价格，加剧通货膨胀。虽然关税表面上是进口商承担，但实际上大部分成本最终将转嫁给消费者和企业。

此外，关税对低收入消费者的打击尤为严重，往往引发贸易战。关税阻碍全球商品流通，导致国际贸易碎片化，损害每个人的利益。绝大多数经济学家预测，未来三年全球商品贸易将进一步碎片化，对全球经济和各国经济均将造成冲击。

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