新华社开罗5月6日电（记者张猛）喀土穆消息：苏丹政府6日发表声明，指责苏丹快速支援部队当天使用无人机袭击该国东部城市苏丹港多处重要地点。苏丹快速支援部队尚未作出回应。

苏丹文化和新闻部长兼政府发言人哈立德·阿里·艾萨尔当天前往苏丹港南部一处遭袭的燃料库视察后说，包括民防部队在内的所有安全机构正尽最大努力控制局势，苏丹人民不会被苏丹快速支援部队实施的“犯罪和恐怖袭击”吓倒。

据《苏丹论坛报》6日早些时候报道，苏丹港包括机场、港口、临时总统府附近酒店在内的多处重要地点当天遭无人机袭击，引发爆炸和火灾，所有航班被迫取消。

此外，苏丹电力公司6日发表声明说，苏丹港变电站当天遭无人机袭击，导致全市停电。电力公司正在评估损失，尚未恢复供电。声明还说，该国电站多次遭袭，严重影响民众生活。

苏丹港位于红海西岸，遭苏丹武装冲突战火波及较轻，收容了数十万苏丹境内的流离失所者，是目前苏丹政府、联合国机构及外交使团所在地。苏丹港机场是苏丹全国唯一仍在正常运营的国际机场。

(责编：刘叶婷、张悦)