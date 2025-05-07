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新西兰议员提议禁止16岁以下青少年使用社交媒体

2025年05月07日08:46 | 来源：新华网
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　　新华社惠灵顿5月6日电（记者龙雷　李惠子）新西兰国家党国会议员日前提出一项“议员提案”，建议禁止16岁以下青少年使用社交媒体平台，并要求社交媒体公司采取年龄验证措施。

　　该提案获得新西兰总理、国家党领导人拉克森的支持。据新西兰广播电台报道，该提案由国家党国会议员凯瑟琳·韦德提出，旨在加强对社交媒体平台的监管。

　　韦德表示，当前新西兰没有任何具有法律约束力的社交媒体年龄验证机制，学校、教师和家长普遍担忧社交媒体对青少年的负面影响，包括网络欺凌、不当内容和社交媒体成瘾。这项提案旨在通过限制16岁以下青少年的使用权限，来保护他们的身心健康。

　　根据这项提案，社交媒体公司将有义务采取“一切合理措施”防止未满16岁的用户注册账户。平台如果不遵守规定，将面临包括经济处罚在内的惩罚。政府相关部长还将有权指定特定平台为“年龄限制平台”。

　　拉克森说，他非常重视该提案，并已就此与多个政党展开沟通，希望能获得跨党派支持。

(责编：刘叶婷、张悦)

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