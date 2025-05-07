新华社布鲁塞尔5月6日电（记者康逸）欧盟委员会负责贸易和经济安全等事务的委员马罗什·谢夫乔维奇6日表示，在美国给予部分贸易伙伴的90天高额“对等关税”暂缓期内，欧盟将做好应对美国对欧盟产品征收大量关税的准备，并将所有选项都摆在谈判桌上。

谢夫乔维奇在法国斯特拉斯堡举行的一场欧洲议会辩论中表示，美国关税已覆盖欧盟输美商品贸易的70%。在美国对药品、半导体等产品开展进一步调查后，这一比例可能升至97%。“这样的情况不可接受，我们不能坐视不管。”

谢夫乔维奇表示，与美国通过谈判达成解决方案仍然是欧盟明确且优先的目标。他说：“我们现在需要美方表现出在实现公平和平衡解决方案方面取得进展的意愿。”

目前，欧盟面临美国对钢铁、铝和汽车征收25%的进口关税，以及对几乎所有其他商品征收10%的“基准关税”。在90天暂缓期后，“对等关税”税率可能上升到20%。

谢夫乔维奇表示，欧盟将利用到7月8日截止的这段暂缓期准备进一步的再平衡措施，确保在谈判失败的情况下维持一个公平的竞争环境。他说：“所有的选项都摆在桌面上。”

谢夫乔维奇还表示，除了继续谈判外，欧盟正在“为诉讼做准备，以维护和加强以规则为基础的多边贸易体系”，并加快与其他全球贸易伙伴的自由贸易谈判。

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