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商务部新闻发言人就中美经贸高层会谈答记者问

2025年05月07日06:20 | 来源：新华社
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有记者问：5月7日早，外交部发布消息，何立峰副总理将于5月9日-12日访问瑞士，期间与美方举行会谈。请问商务部能否介绍一下此次会谈的背景和相关考虑？

答：美国新政府上任以来，采取了一系列违规、无理的单边关税措施，严重冲击中美经贸关系，严重扰乱国际经贸秩序，也给世界经济复苏增长带来严峻挑战。中方为捍卫自身正当权益，采取了坚决有力反制。近期，美方高层不断就调整关税措施放风，并通过多种渠道主动向中方传递信息，希望就关税等问题与中方谈起来。中方对美方信息进行了认真评估。在充分考虑全球期待、中方利益、美国业界和消费者呼吁的基础上，中方决定同意与美方进行接触。何立峰副总理作为中美经贸中方牵头人，将在访问瑞士期间，与美方牵头人美国财长贝森特举行会谈。

中方的立场是一贯的，无论是打还是谈，中方维护自身发展利益的决心不会改变，捍卫国际公平正义、维护国际经贸秩序的立场和目标不会改变。打，奉陪到底；谈，大门敞开。任何对话谈判必须在相互尊重、平等协商、互惠互利的前提下开展。中国有句古话，“听其言而观其行”。美方想要通过谈判解决问题，就要正视单边关税措施给自身和世界带来的严重负面影响，正视国际经贸规则、公平正义和各界理性声音，拿出谈的诚意，纠正错误做法，与中方相向而行，通过平等协商解决双方关切。如果说一套、做一套，甚至企图以谈为幌子，继续搞胁迫讹诈，中方绝不会答应，更不会牺牲原则立场、牺牲国际公平正义去寻求达成任何协议。

中方注意到，一些经济体也正在与美方进行谈判。需要强调的是，绥靖换不来和平，妥协得不到尊重，坚持原则立场、坚持公平正义，才是维护自身利益的正确之道。无论国际风云如何变幻，中方将始终坚定不移扩大开放，坚定不移维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，坚定不移与世界各国共享发展机遇。中方愿与各方一道，不断深化互利合作，加强沟通协调，共同抵制单边保护主义和霸权霸凌行径，共同维护自由贸易和多边主义，推动建设普惠包容的经济全球化。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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