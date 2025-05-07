本报记者 王骁波 万 宇

参观者在中国—东盟博览会上试用傲鲨智能外骨骼机器人。

彭 寰摄（影像中国）

“小兰鲸”在比利时大型商超内工作。

约 翰摄

在智利洛斯拉戈斯大区卡尔布科市，极飞科技农业无人机飞向装有三文鱼的网箱，准备投喂。

乔纳森·帕尔马摄

在智利圣地亚哥大都会区塔拉甘特市举办的技术博览会上，工作人员介绍极飞科技农业无人机的功能。

乔纳森·帕尔马摄

在澳大利亚国际矿业与资源展览会上，参观者使用傲鲨智能外骨骼机器人轻松提起重物。

张 华摄

英国曼彻斯特大型物流中心工作人员学习“小兰鲸”的使用方法。

约 翰摄

工作人员给极飞科技农业无人机装填肥料，准备在智利复杂的山地、林地地形给树木施肥。

乔纳森·帕尔马摄

在当今新技术突破加速带动产业变革的浪潮中，中国人工智能技术发展迅速、应用场景不断拓展。从德国的工厂、英国的物流中心到智利的农田，中国企业为不同场景提供人工智能创新解决方案。

傲鲨智能外骨骼机器人——

保障人身安全 显著提高效率

在德国巴登—符腾堡州瓦尔达赫塔尔的德国慧鱼公司生产车间里，几名当地员工正穿戴外骨骼机器人搬运大型零部件。这些可穿戴的机器人由上海傲鲨智能科技有限公司（以下简称“傲鲨智能”）研发，可覆盖人体的上肢、腰部和下肢等部位，通过人工智能算法帮助使用者轻松提起重物，既可以保障使用者人身安全，又能显著提高生产效率。

“虽然德国制造业工厂的自动化率很高，但在组装等一些非标准化生产环节中，还无法实现完全自动化。外骨骼机器人为这些生产环节提供了支持。”傲鲨智能市场总监张华介绍，公司的外骨骼机器人可覆盖工业搬运、户外应急、医疗康复等多种应用场景，目前已成功获得德国等海外市场部分高端制造企业的青睐。借助外骨骼机器人，使用者手动搬运负载大幅提升，让一些以前人工无法完成的组装生产成为可能。

与其他高科技产品一样，外骨骼机器人也处于不断迭代的过程中。起初，这类产品根据实验数据编写标准化程序，需要使用者学习如何应用，人机磨合期较长，人工学习成本较高。目前，新产品已可以通过传感器捕捉使用者的体态、步态、负载等实时信息，借助控制系统中的人工智能算法分析处理后，即时控制外骨骼机器人的动力输出，使其与使用者的动作相协调，并提供额外的力量支持，从而快速响应使用者需求。

“外骨骼机器人能解决劳动强度大、作业难度高等实际问题，显著提升了我们的工作效率。”德国慧鱼公司相关负责人马库斯·凯勒表示，相比于一些同类产品，傲鲨智能外骨骼机器人重量更轻、助力更强、性价比更高。“我们在生产场景中对其进行了反复测试，获得了积极反馈。它能给手臂提供足够的支撑力，即使手握较重的电动工具也不易劳累，还能为腰部提供额外助力，减少作业后腰肌酸痛的情况。”凯勒说。

凯勒认为，德国许多家庭和小型工作室有很强的工具化思维，外骨骼机器人作为一种辅助增效工具，市场前景广阔。“未来，外骨骼机器人的海外应用场景会进一步拓展，主要用户群体也将逐渐从企业客户转变为个人消费者。”张华说，就像眼镜能矫正视力、保护眼睛，外骨骼机器人能代偿骨骼肌肉、保护肢体和关节，高性能、小型化、低成本的外骨骼机器人或许会在不久的将来成为个人消费者的选择。

深兰科技室内清洁机器人——

自主规划路径 降低维护成本

英国曼彻斯特一家知名运动用品的大型物流中心里，室内清洁机器人“小兰鲸”正按自主规划的路线进行地面清洁。它可以自动精准识别细密粉末，确保没有粒径0.1毫米以上的颗粒残留。遇到障碍物时，它能实时调整避让，并计算出新的最优路径，最大限度降低能耗。

“这款清洁机器人借助人工智能技术实现精准高效清洁作业。”该物流中心运营总监艾米丽·卡特说，“小兰鲸”还能通过分析日常数据，主动提出清洁建议，“在分析物流中心近半年的作业数据后，机器人建议将高损耗区域护理频率提升30%，让我们实现了预防性维护，提升了效率，降低了成本。”

“小兰鲸”由深兰人工智能科技（上海）股份有限公司（以下简称“深兰科技”）研发，内部搭载自主研发的人工智能核心控制系统，集成计算机视觉识别技术和多模态传感器技术，适用于多种大面积硬质地面的全覆盖清洁和护理工作，每小时作业面积可达2400平方米。除动态构建高精度地图，通过自主学习优化清洁路径，实现玻璃等全材质静态障碍物和动态障碍物的识别与避让，“小兰鲸”还能通过机器学习技术和人工智能视觉系统分析地面材质、识别污渍类型，自动切换清洁模式，在达到更好清洁效果的同时，延长所清洁地面的使用寿命。

“不少欧洲国家的清洁行业处于转型期，面临招工难、人力成本高等问题。‘小兰鲸’清洁覆盖面大，还可以昼夜工作，有助于解决当下的行业难题。”意大利清洁服务供应商马可·拉瓦奇说。欧洲国家商业建筑多、各种场景的清洁需求大，工作效率更高且清洁成本更低的“小兰鲸”广受欢迎。除英国的大型物流中心，在西班牙的工厂、比利时的超市、挪威的体育馆和欧洲其他一些国家的大型商用建筑里也有“小兰鲸”的身影。

“各国客户对智能清洁机器人的需求千差万别，需要不断优化调整机器人的软件算法和硬件构造，使之能尽可能满足并自主匹配各类场景。在不到两年的时间里，‘小兰鲸’已升级100多次，其中一半以上都是按照客户需求进行的优化完善。”深兰科技国际业务部负责人丽萨介绍，公司的自动驾驶型室外清扫机器人也将投入商用，为产业园区、公园、校园、景区等公共场所和复杂道路提供自主安全清洁服务。

极飞科技农业无人机——

精准自动避障 满足多种需求

智利中部奥伊金斯大区圣费尔南多市郊的一片农田旁，飞手玛丽奥莉·卡拉斯科正使用一架农业无人机进行除草工作，为接下来的耕种做准备。携带除草剂的无人机根据设定的范围和喷洒参数，将除草剂均匀地喷洒在地里后，稳稳地降落在她身旁。

“无人机在除草、播种等环节的工作效率令人惊叹。”卡拉斯科说，她使用的是广州极飞科技股份有限公司（以下简称“极飞科技”）研发的智慧农业无人机，具备人工智能技术驱动的智能测绘、高效播撒、精准喷洒等功能，为当地农民和农场主在除草、除虫、播种、施肥、洒药等环节实施精准作业提供了有力支持。

据了解，极飞科技农业无人机可自主测绘生成高精地图并自动标注障碍物，根据飞手设置的具体任务自主规划最优作业路线。在播种作业中，无人机可根据飞行速度与地形自动实时调节播撒速度以减少重播、漏播；在喷洒农药时，还可通过飞行控制算法与传感器技术精准施药并减少浪费。此外，其搭载的4D成像雷达保障了无人机在约13米/秒的高速飞行中仍能实现精准自动避障。

“原本一块地需要七八个人打理，现在一个人配合无人机就能完成大部分作业，让我们的成本大幅缩减。”卡拉斯科的雇主埃尔南·霍尔克拉说，他在自家农场使用极飞无人机作业已两年多。这项新技术不仅帮助农场实现了降本增效，避免降雨天气等影响生产进度，还能有效减少农用化学品对人体产生的不良影响。

“依托先进的人工智能技术，极飞科技农业无人机可以自主高效地完成许多工作。除了在农业生产场景中的应用，我们正将其应用场景拓展到林业和渔业。”智利科梦达公司销售经理乔纳森·帕尔马介绍，公司已开始将极飞科技农业无人机应用于智利南部海洋牧场的饲料精准投喂作业中。科梦达公司是极飞科技在智利的合作伙伴，致力于推动先进农业技术在智利等拉美国家的应用。“我们期待与更多中国科技创新公司一道，让先进人工智能技术造福拉美国家人民。”帕尔马说。

《 人民日报 》（ 2025年05月07日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)