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全球最大“人造太阳”完成其“电磁心脏”组件制造

2025年05月07日05:45 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社巴黎、伦敦电  （记者罗毓、郭爽）国际热核聚变实验堆（ITER）组织官网日前宣布，其已完成全球最大、最强的脉冲超导电磁体系统的所有组件制造，这是聚变能源领域的一项里程碑式成就。

　　据介绍，最后一个完成制造的组件是中心螺线管的第六个模块，由美国制造并完成测试。该模块将运往法国南部圣保罗—莱迪朗斯的ITER现场进行组装，届时中心螺线管将成为整个系统中最强大的磁体，其磁力强大到足以举起一艘航空母舰。

　　中心螺线管将与六个环形极向场（PF）磁体协同工作，这些磁体由俄罗斯、欧盟和中国制造并交付。完整组装后的脉冲磁体系统重量将接近3000吨。它将作为ITER甜甜圈形反应堆的“电磁心脏”，发挥核心作用。

　　ITER是一个能产生大规模核聚变反应的托卡马克装置，被誉为全世界最大的“人造太阳”，欧盟、中国、美国、日本、韩国、印度和俄罗斯共同资助这一项目。该项目是当今世界规模最大、影响最深远的国际大科学工程之一，旨在模拟太阳发光发热的核聚变过程，探索受控核聚变技术商业化可行性。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月07日 15 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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