预计未来10年内注册无人机将突破100万架

本报记者 白元琪

在泰国，从影视航拍到物流运输，从测绘测量到智慧农业，无人机应用广泛。作为低空经济的重要载体，无人机正加速变革传统产业格局。根据泰国民航局的最新数据，泰国已有约13万架注册无人机，预计未来10年内这一数字将突破100万。泰国民航局表示，未来几年内，无人机将迅速普及。

作为农业大国，泰国积极拓展无人机在现代化、数字化农业中的应用。2023年启动的“一村一数字”项目，着力构建和完善农业无人机生态系统。泰国政府加强数字基础设施建设，如建立全国农业无人机技术开发中心等平台，推动开发适应不同地区和农作物的无人机新技术，促进数据共享；同时计划在未来两年内培训100名无人机维修技术人员和1500名无人机飞行员，指导农民操作无人机对农作物进行精准喷洒和空中监测，以提升农药和肥料利用率并实时掌握土壤湿度、作物健康等信息。在无人机监测的帮助下，目前试行的“数字榴莲”子项目已初见成效。“通过记录和追溯6000多个家庭的榴莲种植情况，帮助改进栽种和培育方法，有效提高了榴莲品质。”泰国数字经济促进局相关负责人向记者介绍。

无人机技术在泰国的救灾、建筑、物流等多领域得到广泛应用。2024年泰国北部发生严重水灾，车辆和船只无法进入灾区，无人机便成为重要的救援工具。泰国农业与合作社部紧急调派多架载重50公斤的农业无人机，执行空中搜救任务，及时向受困灾民运送救生袋、饮用水和食品等必需品。在物流领域，无人机也逐渐成为新的发展方向，如泰国邮政等一批物流企业正积极探索使用无人机试点偏远地区的快递配送，促进实现物流网络的全覆盖。泰国普吉府警方近期与中国达成合作协议，拟引进高性能无人机，用于解决普吉岛交通拥堵、打击犯罪和实施灾害救援等工作。无人机技术在中泰两国开展的濒危海洋生物监测中也发挥了重要作用。

为规范无人机应用与管理，2023年泰国民航局会同多部门制定了涵盖支持政策、人才培训和安全规范等在内的总体规划，并引入超视距飞行、飞行员认证等配套措施。自2024年9月1日起，泰国交通运输部正式实施针对重量超过25公斤的无人驾驶飞机的运营和飞行许可标准，为未来更多新型无人机运营奠定基础。

（本报曼谷5月6日电）

《 人民日报 》（ 2025年05月07日 15 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)