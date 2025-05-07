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中国倡导加强外空国际合作完善全球治理

2025年05月07日05:45 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社维也纳5月6日电  5月5日，联合国和平利用外空委员会法律小组委第六十四届会议在维也纳联合国总部举行。中国常驻联合国维也纳办事处和其他国际组织代表李松到会发言，阐述中方在外空领域立场主张。

　　李松表示，当前，空间科技正以前所未有的速度重塑人类探索宇宙的图景，不断拓展人类疆域，同时为外空治理提出新挑战。国际社会必须秉持真正的多边主义精神，反对任何形式的单边主义和霸凌行径，坚持联合国外空委的作用，维护《外空条约》所确立的外空法基本原则，加强和平利用外空国际合作，不断完善外空全球治理。

　　李松指出，作为负责任大国，中方始终坚持维护以外空国际法为基础的外空国际秩序，善意履行外空国际条约规定的义务，积极促进外空法治建设，推动完善外空全球治理。中方秉持构建人类命运共同体理念，积极开展航天国际合作，与国际社会共享航天发展成果。中方与联合国外空司合作遴选的首批实验项目正在中国空间站陆续推进实施。中国愿继续为和平利用外空和完善全球治理作出更大贡献，让外空探索的成果增进全人类，特别是全球南方国家人民的福祉。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月07日 15 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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