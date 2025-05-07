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百分之九十二的公共服务实现线上办理——

哈萨克斯坦推动数字化转型显成效

本报记者  李  强
2025年05月07日05:45 | 来源：人民网－人民日报
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　　据哈萨克斯坦中央通讯局日前公布的官网消息，2024年哈萨克斯坦政府部门共提供超3.4亿次各类公共服务，其中92%已实现线上办理，移动端成为哈民众获取公共服务的主要渠道。

　　近年来，哈萨克斯坦政府多措并举推动数字化转型。目前哈政府已成功整合国内400余家科研机构和2000余项科研项目资源，提升科研管理和数据共享效率，并致力于打造科技创新集群，以构建区域性科技研发高地，推动科技创新与数字化发展。同时，哈政府还积极推进国际科技合作，吸引国际一流大学在哈设立分校，提升国家整体科研水平，拓展数字化发展空间。

　　2020年，哈萨克斯坦总统托卡耶夫签署《关于对数字技术管理法进行修订和补充的法案》，要求政府借助“电子政务”移动应用改进各类公共服务质量，推动公共服务的数字化转型，提高服务的透明度和可及性。同时，法案还要求为数据收集、处理、存储和使用等环节中的个人数据安全提供法律保障，防止公民个人信息被非法获取和滥用。

　　在旅游行业，哈政府已启动官方旅游数字服务平台，不断优化电子签证系统，并计划通过二维码整合旅游信息，提升国际游客旅游体验。4月15日，哈萨克斯坦人民银行宣布，该行即日起推出微信二维码支付服务，赴哈中国公民可使用微信扫描支付。哈人民银行代表说：“我们的目标是为中国游客提供熟悉且便捷的商品、服务支付方式，从而简化他们的支付流程。”目前，该支付服务已在当地多家商品交易点得到应用。

　　2024年，哈萨克斯坦国家铁路公司与华为合作成立联合创新中心，依托华为在人工智能、云等领域的先进技术和解决方案，助力哈加速打造高效、安全的智慧铁路系统，未来铁路运输将实现智能调度、精准运维，运输效率和安全性得到大幅提升。

　　根据国际货币基金组织和欧亚开发银行的预测，哈萨克斯坦2025年经济增速有望达到5.5%。不少专家认为，这主要得益于数字化转型带来的产业升级和经济运行效率提升。

　　（本报阿斯塔纳5月6日电）

　　《 人民日报 》（ 2025年05月07日 15 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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