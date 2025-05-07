推动人工智能公平普惠发展，中国是坚定的倡导者和务实的行动派

当地时间5月6日，中国和赞比亚在纽约联合国总部共同举办人工智能能力建设国际合作之友小组会议，主题为“从鸿沟到协同：人工智能能力建设全球合作框架”。俄罗斯、法国、巴西、印度尼西亚、巴基斯坦、埃塞俄比亚等70多个国家及国际电信联盟、联合国数字和新兴技术办公室等国际组织代表参会。各方共聚一堂，深入探讨人工智能公平普惠发展，为完善人工智能治理、弥合数字鸿沟凝聚共识。

人工智能作为引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术，深刻改变人类生产生活方式，带来巨大发展机遇和广阔前景。然而，广大发展中国家尚未从中受益，根据国际电信联盟的统计数据，2024年全世界仍有26亿人无法接入互联网，约占全球人口的1/3。全球面临智能鸿沟和数字鸿沟叠加扩大的风险。广大发展中国家纷纷期待抓住历史性机遇，共享智能红利。

人工智能可以是造福人类的国际公共产品。面对人工智能带来的机遇和挑战，国际社会要推动智能向善，坚持公平普惠，践行多边主义，聚焦能力建设。中国积极回应发展中国家的呼声和诉求，同赞比亚共同发起成立人工智能能力建设国际合作之友小组。自去年12月举办首次会议以来，之友小组不断成长壮大，成为活跃在人工智能全球治理舞台上的一支重要力量，为加强人工智能能力建设合作、弥合数字鸿沟注入新动力。

推动人工智能公平普惠发展，中国是坚定的倡导者。2023年10月，习近平主席宣布提出的《全球人工智能治理倡议》明确指出，增强发展中国家在人工智能全球治理中的代表性和发言权，确保各国人工智能发展与治理的权利平等、机会平等、规则平等，开展面向发展中国家的国际合作与援助，不断弥合智能鸿沟和治理能力差距。2024年7月，中国推动第七十八届联合国大会协商一致通过加强人工智能能力建设国际合作决议，积极动员并凝聚形成国际政治共识。在去年二十国集团领导人第十九次峰会上，习近平主席强调，要加强人工智能国际治理和合作，确保人工智能向善、造福全人类，避免其成为“富国和富人的游戏”。

推动人工智能公平普惠发展，中国是务实的行动派。中方2024年9月提出《人工智能能力建设普惠计划》，就开展人工智能能力建设搭建国际合作框架，明确基础设施、产业赋能、人才培养、数据建设、安全治理等重点合作方向。中国—金砖国家人工智能发展与合作中心和中国—东盟人工智能创新合作中心等机构先后成立；中方同越南、老挝等国家开展技术研发与创新合作，中国企业同埃及政府合作启动“数字埃及建设者”计划，助力阿联酋建设智慧城市，帮助沙特企业提升运营效率……类似例子不胜枚举。中国愿广泛开展人工智能国际合作，帮助全球南方国家加强技术能力建设，为弥合全球智能鸿沟作出中国贡献。

大道之行，天下为公。中国将始终高举全球人工智能公平普惠发展的旗帜，进一步发挥人工智能能力建设国际合作之友小组积极作用，完善合作机制，拓展合作内容，丰富合作形式，同广大发展中国家共享智能红利，共同走向更加美好的智能未来。

《 人民日报 》（ 2025年05月07日 15 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)