中国精品图书在阿布扎比国际书展受关注——

本报记者 张志文

在阿布扎比国际书展的“阅读中国”馆内，当地读者参与“万里茶香之旅”活动，体验中国传统茶文化。

本报记者 张志文摄

4月26日至5月5日，第三十四届阿布扎比国际书展在阿联酋阿布扎比国家展览中心举行。本届书展以“知识照亮我们的社区”为主题，吸引了来自96个国家和地区的1400家参展商参展。由中国教育出版传媒集团、人民出版社等11家出版单位组成的中国出版代表团携近千种精品图书亮相，并举办了一系列文化交流活动，受到广泛关注。

阿布扎比国际书展是西亚北非地区规模最大、最具影响力的国际书展之一，据统计，本届书展参观者规模突破30万人次。阿布扎比国际书展组委会主席阿里·本·塔米姆表示，书展以“知识照亮我们的社区”为主题，体现了书籍传递信息、予人启迪的力量，也展现了其跨越文化、语言和时空，将人们凝聚在一起的独特魅力。阿联酋围绕促进文化多样性、提升出版业在可持续发展中的作用以及加快完善知识型经济体系提出了一系列目标和愿景，国际书展为此搭建了重要窗口。

近年来，中国出版机构连续参展阿布扎比国际书展，通过中阿出版文化合作中心、中阿典籍互译出版工程等平台，不断加强与阿拉伯国家出版机构、当地读者的交流对话。在本届书展上，中国出版单位重点推介习近平总书记著作和相关学习读物中文版、阿文版，集中展览展示习近平总书记著作和相关学习读物中外文版等中国主题精品图书、中国原创科幻图书、中阿互译成果图书及国内出版的精品丛书套书等，定向推送贴近阿拉伯读者阅读习惯的中国当代文学（含儿童文学）作家作品。很多当地读者驻足中国展台，翻阅书籍并现场购书。

埃及希克迈特文化产业集团是《习近平谈治国理政》阿文版在阿拉伯地区的销售代理。该集团总裁艾哈迈德·赛义德向本报记者介绍，《习近平谈治国理政》在阿拉伯地区各大书展上受到广泛关注，该书第四卷阿文版目前在阿拉伯地区已售出2.6万册。在本届书展上，希克迈特文化产业集团展出了近800种从中国引进的阿文版图书，从《三十六计》等经典古籍，到《善作善成：中国网络扶贫纪事》、“科技改变中国丛书”系列等当代中国图书，“旨在帮助阿拉伯读者全方位了解中国文化与传统，读懂新时代中国取得的伟大发展成就”。

走进“今日中国非遗馆”，中国瓷器、丝绸、民族医药等展品错落陈列，阿拉伯民众可以近距离感受中国非物质文化遗产之美。北京同仁堂国药有限公司与中国外文局欧非中心联合举办了《中药材鉴定图典》阿文版发行仪式暨中国传统医学圆桌会，与会人士畅谈对中医药的理解与感悟，分享中阿医药卫生合作的广阔前景。中国驻阿联酋大使张益明表示，中医药是中华文明的瑰宝，为构建人类卫生健康共同体贡献了中国方案，该著作阿文版的发布，将为推动中阿全面战略伙伴关系高质量发展贡献独特的中医药力量。穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆知识基金会首席执行官贾迈勒表示，该书为阿拉伯读者提供了了解传统中医宝藏的窗口，将为推动阿中深化科学与文化交流作出贡献。

在“阅读中国”馆内，一场“万里茶香之旅”引来众多读者参与：江苏凤凰科学技术出版社出版的《中国植物的味道》是2024年“最美的书”获奖作品之一。该书作者和编辑团队特地带来了梅、兰、竹、菊等几十种可品饮植物，并结合红茶、绿茶、黑茶等传统中国茶，与阿拉伯读者一同品读书中的茶香。“我喜欢中国茶，也热爱中国文化”，参加活动的阿联酋作家阿米尔·萨利姆说，通过品茶，他更加深入了解这本书背后的故事，希望今后有机会到访中国，用自己的文字记录中国文化的魅力。

展会期间，以“爱上中国字”为主题的汉语比赛也吸引了很多当地学生参与。“我觉得汉字很漂亮、很有趣。”“我最喜欢的汉字是‘家’，它让我想到阿联酋和中国民众都很重视家庭。”“我学习汉字的方法是多写、多看、多记，有时候我会想这个字像什么图画。”……孩子们在舞台各展所长，用质朴的语言表达对汉字的喜爱，描绘他们眼中的中国。很多小读者还积极参加书法交流活动，他们在中国书法家的指导下认真临摹，从一撇一捺间感受中国文化的独特魅力。

作为书展主办方，阿布扎比阿拉伯语中心市场部主任易卜拉欣·萨勒玛表示，中文教学已成为阿联酋建设多语言知识型社会愿景的重要组成部分，推动了阿中两国文化和经济交流不断深入。他期待通过多种形式进一步加强与中国教育机构和学生的文化交流。“我们力求通过精心设计的课程体系、丰富多元的文化体验活动，将阿联酋的中文教学打造成全球教育与文化深度交融的典范之一，为培养具有全球视野与跨文化沟通能力的未来栋梁之材打下坚实基础。”

（本报阿布扎比5月6日电）

《 人民日报 》（ 2025年05月07日 15 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)