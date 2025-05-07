本报柏林5月6日电 （记者刘仲华）“冰雪梦 华夏行”主题图片展正在德国柏林中国文化中心举行。本次展览分为“守护”“传承”“发展”三个篇章，通过精心挑选的30余幅图片，生动展现了中国壮丽奇幻的冰雪景观、多姿多彩的冰雪文化以及冰雪中蕴含的经济活力与旅游魅力。观众在图片前驻足观看（见图，本报记者刘仲华摄），通过一幅幅图片，仿佛置身中国冬日雪景中。

德国画家伊芙琳·索默霍夫一边听工作人员讲解，一边欣赏图片。令她印象最深的是冬日暖阳下的壶口瀑布和天山的琉璃冰境。“这份宁静、洁白，让我不由自主融入其中，感受天地辽阔与自然伟力。”她说。

当地居民弗林娜表示，本次展览带给她惊喜。尤其是一张东北虎在雪地中捕捉飞禽的照片，给她留下了深刻印象。展览激发了她对中国的浓厚兴趣，她甚至设想以哈尔滨为起点，展开一场环游中国的旅程。

“2022年北京冬奥会的成功举办，推动了中国冰雪旅游产业的快速发展，带动了冰雪旅游热潮。中国不仅有美丽的雪景，还有浓厚的民族文化和丰富的冬季运动项目。”在图片展开幕式上，柏林中国文化中心副主任何文波介绍，中国政府为促进中德文化和旅游交流，推出了面向德国游客的30天免签政策和支付便利化措施，为德国游客提供了更加便捷高效的旅行体验。

“我还没去过中国。今天看完展览后，我想亲自去看看这些地方。”观众菲尔宾格现场向中心工作人员详细了解中国最新的免签政策，并表示自己已经在考虑安排一次说走就走的中国之旅。

德国著名策展人伊拉·温根说：“我最喜欢那张雪落雁门关的照片——长城被皑皑白雪所覆盖，苍茫远山仿佛诉说着历史故事。相信身处广袤的冰雪世界，能够体会到中国北方冬季的独特魅力。”

索默霍夫曾数次访华。她说：“中国许多城市交通便利、绿树成荫、空气清新，给我留下极好的印象。”她在中国西南地区的侗族山寨参观时发现，当地的少数民族文化得到很好保护，传统建筑仍在使用，民众生活丰富多彩。

“人与人面对面的交流非常重要，可以让我们跨越文化差异，互相学习借鉴。”温根说，她曾于2024年赴中国广西参加文化交流活动，回到德国后，她积极向身边朋友推荐中国丰富的旅游资源，“中国幅员辽阔，文化底蕴深厚，人民友好热情，美丽中国吸引着我。”

《 人民日报 》（ 2025年05月07日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)