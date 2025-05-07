——访中俄友好、和平与发展委员会生态理事会俄方主席杰里帕斯卡

本报记者 曲 颂

“俄中关系不断巩固，双边合作成果惠及两国民众。”中俄友好、和平与发展委员会生态理事会俄方主席奥列格·杰里帕斯卡日前在接受本报记者采访时表示，俄中务实合作发展迅速，涵盖领域广泛，两国在贸易和投资方面合作潜力巨大。

杰里帕斯卡表示，在俄中双方共同努力下，两国合作规模不断扩大，保持了量稳质升的良好态势。近年来，中国在绿色发展领域取得显著成就，尤其是在光伏、风电等领域取得了长足发展，拥有丰富的可再生能源和全球最大的电动汽车市场及上下游配套产业链，成为全球能源投资领域的领先者。

杰里帕斯卡认为，习近平生态文明思想为全球生态治理、建设清洁美丽世界提供了中国智慧和中国方案，对当今世界具有重要现实意义。“这一思想反映了中国经济增长方式的转变，带来了新的机遇，创造了新的就业机会，助推经济高质量发展，提升了投资吸引力。”

杰里帕斯卡表示，中国提出的“双碳”目标促进了私营经济对绿色领域的投资，这一经验非常有启示意义。“中国环保事业目标明确、措施科学全面有力，给世界其他国家带来启发。”他说，“俄罗斯可以学习中国供给侧结构性改革经验，促进成熟绿色能源市场的形成。俄中绿色低碳领域合作潜力巨大。”

近年来，中俄教育合作蓬勃发展。两国留学生数量不断增加，俄罗斯青年学习中文的热情越来越高。两国文化交流活动如火如荼，中俄友好、和平与发展委员会2月28日在中国西安举行了俄罗斯“送冬节”庆祝活动。杰里帕斯卡致力于将莫斯科大剧院等俄罗斯优秀演出团体介绍到中国，并促进两国在美食文化、健康生活领域开展更多交流。他说，两国之间简化签证程序、促进互联互通，将有利于人文交流进一步繁荣，“人文交流对于促进两国人民相互了解、巩固两国传统友谊日益发挥着重要作用”。

（本报莫斯科5月6日电）

《 人民日报 》（ 2025年05月07日 03 版）

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