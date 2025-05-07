张汉晖

今年是中国人民抗日战争、苏联伟大卫国战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。80多年前，第二次世界大战阴霾笼罩全球，人类文明遭遇空前浩劫。中国、俄罗斯等50多个国家的人民联合在一起，结成广泛的国际反法西斯和反军国主义统一战线，用鲜血和生命奏响了和平正义的凯歌，铸就了载入史册的功勋。

在那场正义与邪恶的殊死搏斗中，中国和俄罗斯是亚洲和欧洲两个主要战场，中国人民和俄罗斯人民是抗击法西斯主义和军国主义的两支中坚力量。两国人民不畏强暴、浴血奋战，以血肉之躯筑起了捍卫世界和平正义的钢铁长城，以巨大民族牺牲赢得了世界反法西斯战争的最终胜利。在二战伟大胜利的基础上，中俄同其他反法西斯同盟重要成员一道，共商建立联合国，共同制定《联合国宪章》等一系列重要国际文件，奠定了现代国际秩序基石，确立了当代国际关系的基本准则。

二战胜利以来，中俄两国及两国人民始终珍视并赓续鲜血凝成的伟大友谊，共同捍卫承载人类未来的二战胜利成果。习近平主席和俄罗斯总统普京曾分别赴对方国家出席纪念卫国战争胜利70周年庆典和中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动，分别向俄罗斯无名烈士墓献花、向中国人民英雄纪念碑敬献花圈。两国政府精心保护对方国家在本国境内的二战纪念设施，互向对方国家参与二战的老兵授予纪念奖章，互派方队参加对方举办的庆典活动，并在联合国、上海合作组织等多边平台共同举办一系列二战胜利纪念活动。两国民间广泛组织拍摄专题纪录片、撰写回忆录、挖掘完善史料档案、开展二战老兵交流及烈士遗属慰问等活动。两国民心相通的纽带日益牢固，世代友好的薪火代代相传，永不为敌的和平理念深入人心。

当前，新时代中俄关系无疑是和平与发展这一时代主旋律中和谐有力的音符，共同以“双音和弦”校准少数国家的“对抗邪音”，引领国际社会奏起“合作交响”。习近平主席对俄罗斯进行国事访问并出席纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年庆典，将为中俄关系再攀新高注入强大动力，为两国人民世代友好筑牢坚实基础，并进一步凝聚起国际社会铭记历史、缅怀先烈、珍视和平、开创未来的共同愿望。

环顾全球，“铸剑为犁、永不再战”的人类共同理想尚未实现，地区动荡和局部冲突此起彼伏，传统与非传统安全威胁交织叠加。个别国家及其政客为攫取地缘政治私利，妄图篡改二战历史，挑战战后国际秩序，战争的达摩克利斯之剑依然高悬在人类头顶。作为二战主要战胜国和联合国安理会常任理事国，中俄两国共同肩负着捍卫二战胜利成果、维护战后国际秩序的重要责任。无论形势如何演变，中俄友好的根基牢不可破，大国的国际道义责无旁贷。站在新的历史起点，中俄两国将锚定历史新坐标，共绘和平新画卷，续谱合作新篇章，以共同纪念世界反法西斯战争胜利80周年为契机，持续深化政治互信和战略协作，赓续伟大友谊，捍卫二战胜利成果，维护世界和平稳定，携手推动构建人类命运共同体，为提升中俄两国人民的福祉、创造人类更加美好的未来而不懈奋斗！

（作者为中国驻俄罗斯大使）

《 人民日报 》（ 2025年05月07日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)