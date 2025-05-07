中方愿同欧方一道，锚定伙伴正确定位，坚持互利合作主基调，进一步提升中欧关系的稳定性、建设性、互惠性、全球性，更好造福中欧人民和国际社会，开辟中欧关系更加美好的未来

5月6日，习近平主席同欧洲理事会主席科斯塔、欧盟委员会主席冯德莱恩互致贺电，热烈庆祝中国和欧盟建交50周年。习近平主席指出，建交50年来，双方各层级、各领域交往密切，对话合作成果丰硕，人文交流有声有色，多边协调卓有成效。中欧关系已经成为世界上最具影响力的双边关系之一，为增进中欧人民福祉、促进世界和平和发展作出了重要贡献。

回顾中欧双方半个世纪的交往，最宝贵的经验是相互尊重，最强大的动力是互利共赢，最一致的共识是多边主义，最准确的定位是合作伙伴。中国始终从战略高度和长远角度看待中欧关系，将欧洲作为中国特色大国外交的重要方向和实现中国式现代化的关键伙伴。2014年3月，习近平主席对欧盟总部进行历史性访问，提出中国愿同欧洲一道打造中欧和平、增长、改革、文明四大伙伴关系，赋予中欧全面战略伙伴关系新的战略内涵。今年以来，中欧保持密切高层互动，向国际社会释放出共同践行多边主义、维护自由贸易的积极信号，继续成为变革世界中的稳定性、建设性力量。

中欧经贸合作优势互补、互利共赢，已经形成强大的经济共生关系。中欧贸易额从建交时的24亿美元增长到2024年的7858亿美元，双向投资存量从几乎为零增长到2600亿美元。中欧班列累计开行突破10万列，成为连接亚欧的黄金通道。据中国海关统计，今年一季度，中国对欧盟进出口1.3万亿元人民币，相当于每分钟都有超过1000万元人民币的贸易往来。中国坚持高质量发展，扩大高水平对外开放，为中欧合作带来新机遇。近期，欧洲政商人士积极赴华出席中国发展高层论坛、博鳌亚洲论坛等活动，众多欧洲跨国企业携新品亮相中国展会、加码中国市场，中国商务团组赴欧洲多国举行贸易投资对接会……中欧经贸领域的“双向奔赴”，彰显双方关系强大的内生动力和广阔的发展前景。中欧继续做相互成就的伙伴，不仅惠及各自发展，也将维护全球产业链供应链稳定，为全球共同发展提供更多推动力。

一个健康稳定的中欧关系，不仅成就彼此，而且照亮世界。从携手推动达成《巴黎协定》，到共同加强生物多样性合作，再到共促全球人工智能治理合作，中欧在多个领域开展了富有成效的多边协调合作，在全球治理层面拥有广泛的合作基础。当前，单边主义、保护主义、霸权强权严重冲击国际规则和秩序，中欧深化合作更具现实意义。中国和欧盟经济总量超过全球的1/3，贸易量超过全球的1/4。中欧坚持对话合作、开放共赢，阵营对抗就不会形成，经济全球化的潮流就不会发生根本的逆转。作为推动多极化的两大力量、支持全球化的两大市场、倡导多样性的两大文明，中欧双方有责任坚持多边主义，捍卫公平正义，反对单边霸凌，携手应对全球性挑战，共同推动平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，为世界和平、稳定、发展、繁荣作出更大贡献。

中欧关系发展历程表明，只要双方相互尊重、平等相待、坦诚对话，就能推动合作、办成大事。中方愿同欧方一道，锚定伙伴正确定位，坚持互利合作主基调，进一步提升中欧关系的稳定性、建设性、互惠性、全球性，更好造福中欧人民和国际社会，开辟中欧关系更加美好的未来。

《 人民日报 》（ 2025年05月07日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)