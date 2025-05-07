新华社莫斯科5月6日电 专访｜习近平主席的和平宣言铿锵有力——访亲历2015年九三阅兵的俄罗斯前驻华大使杰尼索夫

新华社记者刘恺 胡晓光

“那是个阳光灿烂的日子，天安门广场笼罩着庄严肃穆的氛围——中国以最高的国家典礼，纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年。”现年73岁的俄罗斯前驻华大使安德烈·杰尼索夫对10年前的九三阅兵盛典至今记忆犹新。

“习近平主席的讲话简短而深刻，充满历史厚重感。我至今铭记并经常引用他在讲话结束时的庄严宣告：正义必胜！和平必胜！人民必胜！”

作为俄罗斯资深外交家和“中国通”，杰尼索夫从20世纪70年代起累计在中国工作超过20年。2013年至2022年担任俄罗斯驻华大使期间，他亲历两国关系诸多重大事件，2015年九三阅兵是他最难忘的记忆之一。

“那是一个值得全世界人民永远铭记的日子，对中国人民的意义尤为特殊——这是中国第一次以阅兵的方式隆重纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利。”杰尼索夫说。

盛典的诸多细节仍历历在目。最令他难忘的，是习近平主席的重要讲话。他说，习近平主席的讲话是庄重的和平宣言，铿锵有力，发人深省，“他强调和平来之不易，号召世界各国共同维护和平”。

“习近平主席在讲话中重申，‘为了和平，我们要牢固树立人类命运共同体意识’，强调‘相互尊重、平等相处、和平发展、共同繁荣，才是人间正道’。”杰尼索夫说，“10年后的今天，习近平主席的重要讲话依然振聋发聩，具有重大现实意义。”

“老战士是活的历史，习近平主席对老战士的情感和对历史的尊重令人感动。世界反法西斯战争的胜利，要归功于各国老战士浴血奋战。”杰尼索夫说。

2015年9月，中国邀请多名俄罗斯老战士及其家属赴北京观礼。习近平主席在人民大会堂向30名抗战老战士老同志、抗战将领、帮助和支持中国抗战的国际友人或其遗属代表颁发“中国人民抗日战争胜利70周年纪念章”。同年5月，习近平主席赴莫斯科出席俄罗斯纪念苏联伟大卫国战争胜利70周年庆典并访问俄罗斯期间，会见了18名俄罗斯老战士代表，向他们致以亲切问候，并颁发了纪念奖章。

“习近平主席两次专门抽时间会见老战士，令人感动。”杰尼索夫回忆说，他参与了5月的会见，亲眼见证习近平主席同老战士一一握手，亲切交流，场面温馨感人。

杰尼索夫当时还陪同习近平主席前往克里姆林宫红墙外的无名烈士墓敬献花圈。“这体现出习近平主席对历史的尊重、对牺牲者的深切缅怀，给我留下了极为深刻的印象。”

杰尼索夫指出，80年前，苏中两国人民同法西斯主义和军国主义进行了殊死搏斗，以巨大牺牲赢得了最终的胜利。80年后的今天，俄中共同庆祝这一弥足珍贵的胜利，对两国来说都意义非凡。

他说，“当年若没有中国死死拖住日军，苏联可能面临被日德东西夹击的危局。1941年正值莫斯科保卫战关键时期，正是中国战场的牵制，让苏联得以从远东调兵支援莫斯科。”

硝烟散尽，和平弥珍。“当年的老战士大多已经离世，但历史记忆必须代代传承。”杰尼索夫说，伟大的胜利属于所有热爱和平的人民，俄中在二战中用鲜血和生命凝成的深厚友谊，是两国关系的重要基石。

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