新华社北京5月6日电（记者刘杨、王慧慧）外交部发言人林剑6日在例行记者会上答问时说，中方对多哥顺利完成政治过渡、选举产生新总统和首位部长会议主席表示赞赏和祝贺。

林剑说，2024年，中非合作论坛北京峰会期间，习近平主席与时任总统福雷共同将中多关系提升为全面战略伙伴关系，开启了两国关系新篇章。“中方高度重视中多关系发展，愿同多方新一届政府携手努力，落实好中非合作论坛北京峰会成果，加强各领域交流合作，推动中多关系不断向前发展。”

多哥议会3日选举让·吕西安·萨维·德托夫为该国实行议会制政体后的首位总统，多哥前总统福雷当日上午宣誓就职部长会议主席。

2024年，多哥颁布宪法修正案，该国政体由半总统制改为议会制。新宪法规定总统为象征性国家元首，由议会选举产生，任期4年，可连任一次。此外，新宪法设“部长会议主席”一职，作为政府首脑处理国家内外事务，由议会多数党或多数党联盟领袖担任，任期6年。新宪法为多哥向议会制过渡规定了12个月期限。在此期间，在任的共和国总统继续行使其权力。

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