人民网巴黎5月5日电（记者何蒨） 4月29日是国际（世界）舞蹈日，当地时间4月28日至29日，联合国教科文组织国际舞蹈委员会在巴黎多地举办系列庆祝活动，来自全球多地的舞蹈艺术家、文化机构代表及专家学者共同见证了这一文化盛事，联合国教科文组织官方社交媒体也首次以中国古典舞为封面形象，向全球推荐国际舞蹈日。

4月29日国际舞蹈日当天，在国际舞蹈委员会的建议与遴选下，联合国教科文组织社交媒体官方账号（法语版）发布了由四张不同国家舞蹈形象组成的专题图文，包括三项入选教科文人类非物质文化遗产代表作名录的舞蹈艺术。值得注意的是，在国际舞蹈委员会推荐下，来自中国的古典舞汉唐舞被选为舞蹈日专题图文封面形象——该形象来自中国旅法舞蹈家王文虎在北京舞蹈学院期间的原创中国古典舞汉唐舞作品《孤山放鹤》。该图片通过联合国教科文的平台，向世界展示中国舞蹈之美，也彰显了中国舞蹈与中国舞者在国际舞台的影响力。

联合国教科文组织在配文中指出：“自1982年以来，国际舞蹈日于每年4月29日如期而至，旨在彰显舞蹈艺术的普世价值。作为身体与灵魂的双重语言，舞蹈不仅在人类非物质文化遗产传承中发挥着关键作用，更推动着文化多样性的精彩绽放与各国人民之间的人文对话。这座贯通古今的精神桥梁，既记录着人类文明的集体记忆，又凝聚着多元世界的共同声音，引领我们跨越语言藩篱，在律动中超越言语，实现彼此的理解与共鸣。”

4月28日，以“传承”为主题的舞蹈日国际舞蹈研讨会在教科文组织总部召开。来自亚洲、欧洲、非洲等地50余位专家学者展开专业对话，北京舞蹈学院创意学院院长张云峰与上海戏剧学院舞蹈学院院长张麟通过远程连线参与讨论，向世界分享中国舞蹈的经验与智慧，来自中国的青年编舞家娄阳在研讨会现场发表了以《以舞为媒，文明共鉴》为题的经验分享。

联合国教科文组织文化多样性公约委员会秘书长图森·蒂恩德别戈、国际舞蹈委员会秘书长康士坦丁·孔托吉安尼斯以及法国联合国教科文组织全国委员会参赞雅克·拉奥分别为研讨会致开幕辞，强调舞蹈作为世界通用语言的独特价值，以及对保护非物质文化遗产、促进文化多样性表达中的核心作用。今年恰逢联合国教科文组织通过《保护和促进文化表达多样性公约》二十周年，其意义尤为重要。

由法国文化部前舞蹈督导库古勒女士策展、以《舞蹈，传承的故事》为主题的专题展览也在舞蹈日当天开幕，展览通过珍贵照片、视频影像及历史档案，追溯现代舞发展脉络，向世界级现代舞先驱致敬。

国际舞蹈日自1982年创立以来，在国际舞蹈委员会的推动下，已成为一个全球性的文化节日。国际舞蹈日的核心目标在于提升公众对舞蹈作为一种艺术形式、文化表达和教育工具的关注，发挥舞蹈在促进全球可持续发展中的价值与作用。

国际舞蹈委员会于1973年在联合国教科文组织总部成立，是联合国教科文组织在舞蹈领域的官方咨询与政策建议机构，也是联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》与《保护和促进文化表现形式多样性公约》授权单位，目的在于支持全球舞蹈发展。中国著名舞蹈艺术家、舞蹈教育家、中国舞蹈家协会名誉主席戴爱莲曾于上世纪80年代担任国际舞蹈委员会副主席，并代表中国舞协作为国际舞蹈委员会成员赴巴黎出席委员会会议。