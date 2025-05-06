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中国赴南苏丹（瓦乌）维和工兵分队开展“传承五四精神·争当维和先锋”主题活动

2025年05月06日09:30 | 来源：人民网-国际频道
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活动现场。维和工兵分队供图。
活动现场。维和工兵分队供图。
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人民网内罗毕5月5日电（记者黄炜鑫）南苏丹瓦乌消息：在五四青年节来临之际，中国第15批赴南苏丹（瓦乌）维和工兵分队组织开展“传承五四精神·争当维和先锋”主题系列活动，通过主题教育授课、讨论交流、向团旗宣誓和集体签名等形式，激励青年官兵在维和战场践行使命担当。

“我志愿加入中国共产主义青年团，坚决拥护中国共产党的领导，遵守团的章程……”在中国共青团团旗前，40余名维和青年官兵整齐列队，全体队员面向中国共青团团旗庄严宣誓，铿锵誓言回荡在维和营区。

“维和的经历，让我更加懂得青春的意义在成长、军人的价值在战场。”维和工兵分队青年战士刘少海说，走出国门，维护世界和平，展示好中国军人的风采，是他作为中国蓝盔的使命与责任。

维和工兵分队还组织青年官兵讲红色故事、谈担当使命、议发展路线，引导官兵充分认识肩负的光荣使命，让五四精神在维和战场上放射新的光芒。

“五四精神不仅是爱国热情，更体现在我们每个维和任务中的专业素养。”维和工兵分队团总支部书记范雷表示，活动旨在让青年官兵不忘初心、敢于担当，在安全形势复杂的维和任务区，努力为维护世界和平贡献自己的一份力量。（张晓昆、王依博、谭杰、范奕城对本文亦有贡献）

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