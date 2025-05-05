中外留学生说——

刘正曦

申文燮

陈 榆

薛 婷

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一纸墨香

牵中外学子

心意相通

远乡游子

字里行间见

万里家书

异域青年

翻阅报中事

汉字生花

四十寒暑

桥连万水千山

情谊不老

你我同写

中国故事

春风未尽

中国故事同讲述

中国外文局外籍专家 刘正曦

我与人民日报海外版结缘，始于2019年参加“汉语桥”比赛后的一次采访。作为比赛获奖选手，我受邀在人民日报海外版上讲述了自己学习中文的故事。

光阴荏苒，我的“中国之旅”已经步入第十个年头。从2015年，在埃及读大一的我怀揣好奇，以零基础的背景，敲开中文世界的大门，到2017年申请到赴华留学的奖学金，在南开大学度过收获满满的一年；从2019年，我重返中国，经过3年努力，拿到中国传媒大学播音主持硕士研究生的毕业证书，到如今我定居北京，成为中国外文局文化传播中心外籍专家，并与一名美丽的中国姑娘组建家庭——我与中国的牵绊越来越深。而在这段旅程中，我多次与人民日报海外版“相遇”，分享不同阶段的体验与感悟。

对我而言，人民日报海外版如同一本相册，以真实、温暖的镜头，定格下我在中国学习、生活的许多难忘画面；也似一扇窗户，用客观、生动的笔触，向我展现中国的地大物博、日新月异；更像一位挚友，用我能理解、易接受的表述，真诚交流，讲述一个个可爱可信的中国故事，激起我心中的深深共鸣。

而今，我也成为一名中国故事的记录者与传播者。这些年，我有机会深入中国大大小小的城市与村庄，目睹了湖南十八洞村从贫困村蝶变为联合国旅游组织“最佳旅游乡村”后的好风景，聆听了河北玉狗梁村将瑜伽融入村民生活并助力乡村全面振兴的巧思路，解锁了骑共享单车、搭乘新能源公交车等中国城市绿色出行的新姿势，见证了中国在人工智能、人形机器人等领域涌现的蓬勃创新力。我将这些中国见闻制作成短视频，发布在海外社交平台账号，向广大网友展现一个活力满满、“新”意十足的中国。

未来，我将继续与人民日报海外版一道，向世界讲述更多中国故事、传播更多中国声音。祝福人民日报海外版！

（本报记者 严 瑜采访整理）

当越来越多像刘正曦这样的外国留学生走进中国、认识中国、爱上中国，并以他们独特的视角讲述中国故事，各国民众将拥有更多扇窗，看到可信、可爱、可敬的中国。

音乐为桥心相连

深圳大学韩国留学生 申文燮

从2010年随家人来到中国，到如今在深圳大学攻读博士学位，我和中国的缘分已逾10年。这期间，我最骄傲的是在中国实现了儿时的音乐梦，组建了深圳大学国际合唱团并担任2020年成立的留学中国“云”合唱团团长。

在深圳大学国际合唱团以及留学中国“云”合唱团，我和团员们一起录制并创作了多首作品，这些作品大多与中国发展联系紧密。比如，亲眼见证中国的脱贫攻坚成就后，我们有感而发录制《国家》，为这一人类减贫史上的壮举喝彩；时值2021年中国共产党成立100周年之际，我们录制了《不忘初心》，送出对蓬勃发展的中国的祝福；2022年北京冬奥会时，我们推出原创作品《冰雪之望》，传递对北京冬奥会的美好祝福；去年，我们推出《东方之梦》，为中华人民共和国成立75周年送上祝福……今年以来，已有几首新作品在筹备中。

2021年，人民日报海外版将目光投向合唱团，稿件《深圳大学有个合唱团——用音乐交流文化 用真心拥抱中国》见报后，我们受到不少读者的关注。《共赴激情约会 凝聚期待目光》《用中文唱出在中国的所见所闻》等报道继续记录我们的成长，讲述我们和中国的故事。

这张报纸让我倍感亲切，因为它不仅关注重大新闻事件，还关注像我这样普通来华留学生的真实生活。未来，我们将继续把中国故事唱给世界听，希望人民日报海外版的文字和我们的创作奏出最美妙的曲子，搭建起中外文化交流的桥梁。

今年正值人民日报海外版创刊40周年。作为它所讲述故事中的一员，我特别感谢它让我们的音乐作品获得更广泛的传播，也送上最真挚的祝福：“生日快乐！”

（本报记者 赵晓霞采访整理）

申文燮和深圳大学国际合唱团以及留学中国“云”合唱团的成员，不仅用音乐将自己和中国连在一起，还在点滴记录中架起了一座文化交流之桥。

纸短情长念故乡

荷兰格罗宁根大学博士研究生 陈 榆

还记得在荷兰初次阅读人民日报海外版时，我就被它深深吸引了。当时我不仅在报纸上读到新闻时事，还读到海外学子分享自己生活的文章，内容真实、生动，引起我的强烈共鸣。

四年前，我在荷兰格罗宁根大学开始攻读博士。当时，已有5年本硕留学经历的我，对跨文化交流有一些体会，希望能将自己留学期间的思考分享给更多中国学生，帮助大家在异国求学路上少走些弯路。人民日报海外版给予我一个珍贵的机会，我因此与这份报纸结下深厚缘分。

我清楚地记得，那是一个春日午后。荷兰校园图书馆里，阳光洒在书桌上，窗外郁金香迎风初绽，我埋头写下《风车之国的挑战——在跨文化交流中了解世界》。这篇文章发表在人民日报海外版后，有学弟学妹说，他们在遇到类似困难后尝试了文中的方法；也有人告诉我，文章让他们对跨文化交流有了新的理解。我感到很有意义，文章不仅记录了我的成长，也为他人提供了帮助。

担任全荷中国学联主席后，我动员更多学生向人民日报海外版投稿，大家通过讲述各自丰富多彩的故事，向世界展现中国留学生的精神风貌。

留学期间，祖国的发展日新月异，令海外学子更加自信，也为我们提供了大展宏图的机会。我会继续夯实专业基础，把个人发展融入祖国建设中。同时，作为海外学子中的一员，我也要积极向世界展示中国成就，为让世界了解真实、立体、全面的中国贡献自己的一份力量。

在人民日报海外版创刊40周年之际，我衷心祝愿这份报纸越办越好，为更多中国留学生提供展示自我、交流成长的平台。

（本报记者 周姝芸采访整理）

新时代的中国留学生既是祖国发展的见证者，也是文明对话的实践者。异国求学的岁月里，他们用真挚的文字和切实的行动，向世界展现当代中国青年的自信风采。

经纬穿梭“织”山河

青海圣源地毯集团有限公司董事长 薛 婷

曾经在外留学的孩子们最懂得，独居异国见到人民日报海外版这几个字时翻涌起的那片思乡情。

纱线纵横交织，匠人撕捻挽挑，一幅幅构思精巧、色彩绚丽的藏毯由此而生。从2007年在青海西宁踏上创业之路开始，这条路我已经走了将近20年。

藏毯是青海藏族的传统手工织造品，有3000多年的历史，与波斯地毯、土耳其地毯同属世界三大名毯。如今，这项古老技艺不断创新发展，已成为青海特色产业的一张亮丽名片。

创业之初，借助青海发展传统文化与特色产业的政策东风，我们很快打开了销路。为了更广泛地学习企业经营知识，2008年，我前往英国杜伦大学攻读管理学硕士，其间，我还多次赴比利时考察先进的地毯制作技术，深度分析行业特点。

传统藏毯保留了复杂的编织工艺，“加牙藏族织毯技艺”更被列入国家级非物质文化遗产名录。然而，非遗技艺的传承仅靠保护远远不够，必须紧跟时代潮流、与时俱进做好开发利用，让“老树”发“新芽”。

我们立足本地资源，在做好非遗保护和传承的基础上，在创新方面持续发力，推动特色产业高质量发展。

通过割绒、绻绒、剪花等技艺，我们对机织藏毯进行二次加工，将手工编织与机织相融合。我们还将更多中国文化元素用于地毯图样设计，这些承载着东方文化符号的地毯、挂毯已出口到全球40多个国家和地区，其中许多是“一带一路”共建国家。

自2021年3月第一次接受人民日报海外版采访开始，这份报纸见证了我们的一路成长。宏阔的时空维度中，藏毯在守护与传承中不断焕发出迷人光彩。这般织就于经纬之间的幸福美好，一如我同这份报纸的缘分，刻于一笔一画，融于字墨氤氲。

（本报记者 孙亚慧采访整理）

在助力中外文明交流互鉴中，留学人员发挥着重要作用，他们将爱国情、报国志融入祖国改革发展的事业中。求学世界，圆梦中华，一代代留学人员书写着自己的人生华章。

版式设计：蔡华伟 潘旭涛

(责编：杨光宇、胡永秋)