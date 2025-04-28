美国滥施关税持续引发国际金融机构、经济学家等强烈反对和批评，IMF呼吁——

本报记者 张朋辉

美国向各国滥施关税，是典型的单边主义、保护主义和经济霸凌行径。美方此举不仅严重冲击国际经济和贸易秩序，拖累全球经济增长，也严重打击自身经济。连日来，从国际货币基金组织（IMF）和世界银行春季会议会场，到美国各大超市，都笼罩在关税阴云下。多国经济界人士对美国滥施关税进行强烈批评。

“对全球经济的一次重大负面冲击”

日前，IMF发布最新一期《世界经济展望报告》，将2025年全球经济增长预期下调至2.8%，较今年1月预测值低0.5个百分点。报告指出，美国政府4月2日宣布了几乎适用所有贸易伙伴的关税，将实际关税水平推升至一个世纪以来最高水平。这些措施本身就是“对全球经济的一次重大负面冲击”，其实施过程中的不确定性也对经济活动和经济前景产生负面影响。

报告显示，2025年发达经济体增速预计为1.4%，新兴市场和发展中经济体增速为3.7%，均较1月预测值下调0.5个百分点。其中，美国经济增速将放缓至1.8%，较1月预测值低0.9个百分点，在发达经济体中下调幅度最大。政策不确定性加剧、贸易紧张局势以及需求势头减弱是下调美国经济增长预期的主要原因。

报告预计2026年全球经济增速为3%，低于1月预测的3.3%，也低于2000年至2019年间3.7%的历史平均水平。报告指出，不断加剧的下行风险主导了经济前景。贸易战升级以及贸易政策不确定性加剧，可能会进一步削弱短期和长期增长前景，而政策缓冲能力减弱则会降低应对未来冲击的韧性。

IMF最新一期《世界经济展望报告》的副标题为“政策转变下的关键时刻”。IMF经济顾问兼研究部主任皮埃尔—奥利维耶·古兰沙在序言部分透露，由于美方宣布加征关税措施，IMF“不得不推翻当时已近乎最终确定的预测”。当前贸易紧张局势升级、金融市场调整，加剧了经济增长的下行风险。古兰沙表示，全球供应链十分复杂，大多数贸易商品是中间产品，在成为最终产品之前会在不同国家和地区多次流转，加征关税的负面影响将被放大。IMF预计，今年全球贸易增长率将从去年的3.8%降至1.7%，降幅超过一半。

IMF日前还发布了最新一期《财政监测报告》，报告说，当前金融市场波动加剧、增长前景趋弱、风险攀升。许多国家债务水平持续走高，公共财政已捉襟见肘。预测今年全球公共债务占国内生产总值（GDP）的比重将突破95%，上升2.8个百分点。在极端不利情景下，到2027年，全球公共债务占GDP比例可能达到117%，这将是自第二次世界大战以来的最高水平。

“滥施关税不仅在经济上是鲁莽的，而且是非法的”

4月23日，美国12个州组成联盟共同向美国国际贸易法院提起诉讼，起诉美国联邦政府，指控其关税政策为“一时兴起，而非合法权力的正当行使”，要求法院宣布所谓相关关税政策非法，并阻止其实施。诉讼指出，联邦政府对任何进入美国的商品征收巨额且不断变化的关税，颠覆了宪法秩序，引发美国经济混乱。“滥施关税不仅在经济上是鲁莽的，而且是非法的”“混乱不堪的关税对康涅狄格州的家庭来说意味着巨额税负，对本州企业和就业来说是一场灾难”……多个州的总检察长发布声明，反对关税政策。纽约州总检察长利蒂希娅·詹姆斯表示，非法的关税政策如果不停止，将导致更严重的通货膨胀、失业和经济损失。

近期，美国通胀预期大幅攀升，不少美国民众开始抢购、囤积消费品。据美国哥伦比亚广播公司报道，美国大型零售商沃尔玛、塔吉特高管警告美国政府，关税政策扰乱供应链，未来几周超市货架可能将空空如也。

美国密歇根大学日前公布的数据显示，美国一年期通胀率预期初值为6.7%，为1981年以来最高。美国彼得森国际经济研究所高级研究员戴维·威尔科克斯表示，美国政府新关税在短期内推高消费者价格，也可能拉升长期通胀预期。如果关税在推高价格的同时又抑制经济活动和就业，美国联邦储备委员会政策制定者将面临两难境地。美联储主席鲍威尔日前也表示，美国加征关税带来的经济影响可能超出预期，令美联储货币政策制定面临更棘手局面。

多项民调显示，美国关税政策推出以来，美国政府支持率持续走低。美国皮尤研究中心最近公布的民调数据显示，白宫支持率从2月时的47%降至40%，有59%的民众不认可白宫加征关税的政策。路透社与益普索集团最新民调也显示，仅有37%的美国民众认可美国政府对经济议题的处理方式。

“美元可能失去避险货币的声誉并面临信心危机”

美国政府滥施关税，严重侵蚀美国国家形象。德意志银行主管全球外汇研究的分析师乔治·萨拉韦洛斯评论称，受美国关税政策冲击，“美元可能失去避险货币的声誉并面临信心危机”。萨拉韦洛斯和同事蒂姆·贝克4月24日发布的最新报告认为，美国贸易政策出现百年来最大的转变，美国地缘政治领导地位被重新评估，“美元大幅下跌的先决条件已经具备”。

美国哥伦比亚大学经济历史学家亚当·图泽在接受德国电视二台采访时表示，美元是全球主要储备货币，美国关税政策正在削弱美元在金融市场的影响力和主导地位。图泽表示，当不确定性上升时，投资者通常会涌向美元避险，而现在情况正好相反。一旦美元丧失“安全资产”的地位，将导致全球金融市场动荡。

波士顿咨询公司日前发布的报告分析，滥施关税除了导致美国企业和消费者的成本增加，还意味着“我们正在进入一个贸易和经济关系的新时代”，“美国新的关税可能会促使传统贸易伙伴探索新的合作联盟，并发展更深层次的贸易关系，而将美国排除在外”。

“贸易政策的不确定性对贸易流动有重大抑制作用，减少出口并削弱经济活动。”世贸组织首席经济学家拉尔夫·奥萨说，“关税是一种政策杠杆，其后果影响范围很广，而且往往是意想不到的。在一个贸易紧张局势加剧的世界里，对这些权衡的清醒看法比以往任何时候都更重要。”

日本首相石破茂表示，美国的关税政策有可能从根本上改变国际社会构建的自由、公正的经济秩序。

IMF呼吁各方采取审慎、明确的政策，并加强合作。IMF指出，在贸易政策方面，需要恢复稳定秩序并寻求互惠互利的贸易安排，因为“全球经济需要一个运作良好、基于规则的贸易体系”。

《 人民日报 》（ 2025年04月28日 16 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)