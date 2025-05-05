海外华侨华人说——

陈立人

胡志光

蒋忠华

张 俭（左三）

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跨海越洋

四十载家书传

字字情长

金桥飞架

故园春风里

血脉同乡

异域万里

心随黄河浪涌

日夜牵肠

丹心相照

纵隔千山外

一如身旁

星辰大海

携手谋复兴

共铸辉煌

缕缕墨迹 阵阵暖意

爱国华侨领袖陈嘉庚长孙 陈立人

人物小传

陈立人，著名爱国华侨领袖陈嘉庚长孙，1949年生于新加坡，先后担任集友陈嘉庚教育基金荣誉主席、新加坡儿童基金会理事长等职，2015年被授予中国人民抗日战争胜利70周年纪念章。

迎着阵阵海风，绕过长长游廊，看着精致立体的连环石雕，描摹着蔚为大观的博物世界，当我最终登上层层台阶，来到祖父陈嘉庚的墓前，我的心很难平静。

1986年，我第一次来到中国，第一次来到祖父的故乡福建厦门，第一次到访他的墓园——鳌园。儿时，我见过祖父寄给父亲的鳌园照片。但当我亲身来到鳌园，这带给我的身心震撼，至今难忘。

此后我越来越频繁地回到中国，参与处理一些与纪念祖父相关的事务，也在这个过程中，不断地感受东南亚华侨华人与中国的血脉联系。

早在1961年，我父亲到北京看望祖父时，就将一些新加坡华侨华人相关的老物件带回中国，捐赠给华侨博物院。1986年，我第一次拜访华侨博物院，就此开启了我与华侨博物院、与文博界的故事。几十年来，我在新加坡、马来西亚、印度尼西亚的华人社会收集与东南亚土生华人相关的各类资料、实物，并把它们保存、运送、捐赠给华侨博物院、陈嘉庚纪念馆等文博机构。

近两年来，会不时收到朋友发来的人民日报海外版报道链接。我既是海外版的采访对象，也是海外的忠实读者。2004年，我在厦门接受海外版专访；2015年9月，我在北京接受中国人民抗日战争胜利70周年纪念章，海外版在头版进行报道；最近几年，海外版大篇幅讲述了我在中国记录南侨机工历史、向华侨博物馆捐赠文物的故事……每每看到海外版，我心中也涌起阵阵暖意。

对海外华侨华人来说，海外版就像一封封从祖（籍）国发来的家书，让我们在海外听见、看见中国的新变化、侨乡的新面貌。在人民日报海外版创刊40周年之际，真诚祝愿海外版越办越好，祝愿更多海外侨胞、海外朋友在海外版看到中国动态、爱上中华文化。

（本报记者 高 乔采访整理）





心怀桑梓 情系中华

旅荷华侨总会永远名誉会长 胡志光

人物小传

胡志光，1941年出生于浙江文成，曾任旅荷华侨总会会长等职务，现任旅荷华侨总会永远名誉会长、全荷华人社团联合会名誉主席、荷兰中国商会会长等职。

前不久，我在荷兰收到人民日报海外版（下称海外版）记者传来的一张珍贵黑白老报样——1985年12月15日的海外版第5版。上面刊登了一条关于我的报道：《捐建公路、合资办厂、开辟市场——旅荷华侨胡志光为家乡办好事》。时隔40年，这些往事的细节已经在记忆中模糊，但这份老报样如亲友来信，让我感到十分温暖和亲切。这些年，我一直是海外版的忠实读者之一。

我已年过八旬，海外版是我每天都会阅读的一份报纸。其他报纸针对侨乡的报道不多，海外版开辟专门的“华侨华人”版面，经常发布各地侨乡的最新讯息，这也是我最关注的内容之一。每次收到海外版报纸，我都会反复浏览，它就像一封来自祖国的家书，慰藉着海外游子的思乡之情。

为侨胞侨团服务，为家乡发展助力，是我这些年一直在做的事。1969年，我加入了旅荷华侨总会，1980年被推举为总会会长。改革开放以来，从创办玉壶国际贸易进出口公司，推动中国产品进入西欧市场，到合资创建荷兰华人投资控股有限公司，将主要投资方向定位在中国，从荷中农业设备技术有限公司，促进先进农业技术转移，到筹建荷兰中国商会，为两国企业搭建更多合作平台……

记得出国后，我第一次回国是在1971年。那时，交通很不方便。如今，国际国内直航航班越来越多，中国各大城市之间高铁畅通，我和家乡的距离更近了。现在，我每年都会至少回国一趟。

今年，海外版迎来创刊40周年。作为一名海外华侨，我衷心感谢海外版长期关注、报道华侨华人及侨乡相关新闻。祝福海外版再创辉煌！

（本报记者 李嘉宝采访整理）

“小课堂” “大家庭”

意大利罗马中华语言学校校长 蒋忠华

人物小传

蒋忠华，出生于浙江省温州文成，2000年移居意大利罗马，2006年创办罗马中华语言学校。如今，该校在读学生超过1000人。近20年时间里，超过1万名学生从这里出发开启逐梦之旅。

对海外华侨华人而言，华文教育不仅仅是语言学习，更是一场中华文化的寻根与传承之旅。

罗马中华语言学校建校之初，就将培养目标定为“让华二代学习和掌握中华语言，了解和传承中华文化”。我们采用“沉浸式”体验课堂，学生还可以参加文化艺术节、国际文化节等丰富多彩的活动，全方位感受中华文化的魅力。

在日常教学之外，我们还积极推动中意文化交流与合作，定期举办中国春节联欢晚会、母亲节诗朗诵大会，组织学生积极参与当地的国际艺术节、文化节、民族节等多元交流活动，吸引了大批在意华侨华人和海外友人参与。

如今，罗马中华语言学校已经从最初只有我1名教师、70多名学生的“小课堂”，发展成为拥有一支专业教师队伍、在读学生超过1000人的“大家庭”。近20年时间里，超过1万名学生从这里出发开启逐梦之旅，为中意文化、经贸等各领域交流合作贡献力量。令我欣喜的是，华侨华人家庭如今越来越重视子女的中文教育、中华文化教育，鼓励子女参与文化交流活动。

讲好中国故事、传播好中国声音、弘扬好中华文化，这是我创办罗马中华语言学校的初心，也是我与人民日报海外版的共同愿景。作为一名忠实读者，我透过海外版这扇窗口，看到了中国在各领域的飞速发展与进步；身为海外华文教育工作者，我多次接受海外版、海外网采访，分享在意大利的教学经验与心得。海外版还为华侨华人开设专门的版面，讲述了无数海外侨胞的奋斗故事。对我们而言，海外版就像家一样。

（本报记者 金 晨采访整理）





一扇大门 一腔乡情

加拿大华人文化艺术团体联合会主席 张 俭

人物小传

张俭，1956年出生于江苏徐州，现任加拿大华人文化艺术团体联合会主席。多年来，他倡导、组织当地华人社团举办多场宣传中国文化的大型活动。至今已举办6届龙文化节，每届平均吸引10万多人次观看，成为在加拿大展示、传播中华文化的亮丽名片。

我是一名华商，也是加拿大华人文化艺术团体联合会主席。今年是世界反法西斯战争暨中国人民抗日战争胜利80周年，我正忙着组织加拿大各地华人团体一起举办一系列纪念活动。比如，我们在加拿大境内寻访参加过抗战的健在华裔老兵，给他们颁赠和平纪念章；将在5月份举办一场大型音乐舞蹈史诗《和平颂》。

我在加拿大工作生活数十年，一直致力于策划举办社区文化活动。2015年，我所在的联合会倡导、组织过大型演出《和平颂》；从2018年开始，我所在的联合会举办龙文化节，至今已举办6届。每年的文化节都是中华文化的嘉年华，我们会安排反映中华传统文化的高桩舞狮、传统武术等文艺节目及百余个美食、手工艺摊位等，每年吸引逾10万人次参与。

从开始带领演员开策划会、写剧本、找场地、拉赞助的屡屡碰壁，到现在动员数百个华人社团共同举办活动，个中甘苦，唯有自知。总结其中的经验教训，我觉得有这么几条：一是要有在海外传播中华文化的大情怀；二是找到志同道合的团队，这些人要有奉献精神、不图名不图利，这样的组织才有向心力；三是挑头的人要统筹考虑，资金、人员、场地等，每样都要琢磨清楚。

有人问我，为什么喜欢组织传播中华文化的活动？其实这和我爱读人民日报海外版有很大关系。因为关注北京奥运会，我从2008年开始阅读这份报纸。有侨胞说它是了解中国的一扇窗，我认为它更是一扇大门，因为其中包含的信息资源丰富，而且来源权威、准确。我很喜欢阅读里面关于中华文化的内容。我想，中华文化如此博大精深，吸引力也很大，我在海外有义务来做一些宣传，后来就下决心通过举办文化活动，把中华文化介绍给其他族裔。

今年是人民日报海外版创刊40周年。中国人讲“四十不惑”。海外版这些年办得越来越好了，比如在报纸上能扫描二维码观看视频，我有时用手机就能“看报”“听报”。作为一名阅读这份报纸17年的老读者，我衷心希望它越办越好！

（本报记者 彭训文采访整理）





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(责编：杨光宇、胡永秋)