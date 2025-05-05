本报巴黎5月4日电 （记者尚凯元）塞纳河畔的巴黎中国文化中心内，奏响中法诗歌的美妙交响。旅居法国的叙利亚诗人阿多尼斯，用阿拉伯语诵读着中国诗人赵丽宏的诗作《重叠》，在诵读人饱含沧桑的声音中，观众品味着诗歌所描绘的梦境。

日前，“诗歌的邂逅——‘话中国’中法诗会暨‘国际中文日’主题活动”在巴黎中国文化中心举行。活动旨在通过诗歌对话，促进中法文化相互理解，为两国文明互鉴注入活力。

法国作家、出版家索尼娅·布雷斯勒热爱中国古代诗歌，熟读李白、杜甫等诗人的作品。她表示，赵丽宏的诗将时间与空间融为一体，让我们感受到诗歌的精神可以穿越古今。

诗会上，法国音乐家马修·乐高珂用钢琴与大提琴为不同的诗作即兴配乐，旋律时而深沉、时而轻盈。他事先研读了每首诗，并记录下代表情绪的关键词。“在欧洲，诗歌与音乐的结合有着悠久传统，例如意大利作曲家维瓦尔第就曾为小提琴协奏曲《四季》写下十四行诗作为注解。”乐高珂为本次诗会演奏的配乐呈现出西方古典音乐风格，他说，“西方音乐同样能承载中文诗歌的情感。”

在中国文化中，诗不仅与“歌”密不可分，也与“画”相融相生。诗会上，法国画家苏菲·特德斯基用法语深情朗诵了多首诗歌，“诗歌和绘画是相通的。每幅画，我都要起一个像‘诗’一样的名字，这个名字就像钥匙一样，开启观者对这幅画的理解。”

“诗歌能够打破心与心的界限，是一种共同的语言。”看到观众的沉浸与共鸣，赵丽宏发出感叹。

“中文与法文的发音、节奏不同，带来了不同层次的情感体验。”巴黎西岱大学中文系学生沙婉对记者说，“虽然我还不能理解每一个汉字，但朗诵者的情感已穿透语言，深深打动了我。”

本次活动由巴黎中国文化中心与中国图书进出口（集团）有限公司联合主办。巴黎中国文化中心主任王萌说：“中法两国都有着深厚而悠久的诗歌文化和文学传统。从李白、杜甫到法国大作家雨果、诗人波德莱尔，诗人们用文字书写时代，用诗意架起沟通桥梁。此次活动不仅是一场文学盛会，更是一次心灵的相遇，一次文明的对话。”

《 人民日报 》（ 2025年05月05日 02 版）

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