汤之敏

东盟和中国连续多年互为最大贸易伙伴，双方推动东盟—中国自贸区3.0版升级议定书尽快签署实施，将引领双方合作进一步实现互利共赢。

2024年10月，东盟—中国自贸区3.0版升级谈判取得实质性成果。这一里程碑事件彰显双方坚定维护自由贸易体系的决心，为深化区域经济一体化注入新动能。面对全球经济复苏乏力与保护主义抬头，东盟—中国自贸区3.0版释放推动建设开放型世界经济体系的重要信号，在制度上为促进贸易投资自由化便利化、维护区域供应链稳定保驾护航。

自2010年东盟—中国自贸区全面建成以来，这一全球规模最大的发展中国家自贸区持续升级迭代。2015年，双方达成升级协议，形成自贸区2.0版，协议于2019年全面实施。根据中方公布的数据，2024年，中国与东盟贸易总值达到6.99万亿元人民币，增长9.0%，占中国外贸总值的15.9%。目前东盟已连续5年稳居中国最大贸易伙伴，中国连续16年保持东盟第一大贸易伙伴地位。2021年11月中国提出开启自贸区3.0版建设后，东盟各国积极响应，双方于2022年11月启动升级谈判。经过近两年9轮正式谈判和百余场工作组会议，升级谈判实质性结束，双方有望在2025年签署升级协定。届时，东盟同中国的自贸合作将站上新的历史起点。

数字经济、绿色经济、供应链互联互通是东盟—中国自贸区3.0版的亮点。在数字经济方面，双方同意促进数字基础设施联通，增强电子发票、电子支付等系统的互联互通，纳入高水平的个人信息保护、数字贸易标准、无纸贸易、网络安全等规则条款。在绿色经济方面，明确双方以全球发展倡议等为合作基本原则，在绿色贸易、绿色投资和绿色标准等8个优先领域，深入开展经验分享和政策交流，促进可持续能源等绿色产业的贸易投资合作。在供应链互联互通方面，自贸区3.0版强调共同促进关键产品和服务自由流通，强化基础设施建设互联互通，协同应对供应链中断等问题。

近年来，中国与包括泰国在内的东盟国家在电子商务、光伏发电、绿色农业、新能源汽车等领域开展广泛合作。中国跨境电商与东南亚本土电商一起，加强双方优势产品与消费市场的对接。中国与东盟已建立多个双边农业合作机制，中国资本、技术助力东盟国家拓展农产品市场、改善当地农户的生活。双方新能源汽车产业链供应链合作不断深化，中国车企在泰国、马来西亚、印度尼西亚等国家投资建设生产基地。东盟—中国自贸区3.0版将为双方在数字基础设施建设、绿色产业发展等领域加强合作提供更多便利，引领双方走在世界经济的创新前沿。

推动经济全球化行稳致远，需要让更多国家和民众参与经济全球化进程，共享发展红利。东盟与中国共有20多亿人口，在这个大市场里，加强从生产到销售的各环节整合，形成优势互补，将不断创造共同发展繁荣的强劲动能。

（作者为泰国正大管理学院中国—东盟研究中心主任）

《 人民日报 》（ 2025年05月05日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)