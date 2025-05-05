打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

东盟—中国自贸区合作升级促进互利共赢（国际论坛）

汤之敏
2025年05月05日05:43 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　东盟和中国连续多年互为最大贸易伙伴，双方推动东盟—中国自贸区3.0版升级议定书尽快签署实施，将引领双方合作进一步实现互利共赢。

　　2024年10月，东盟—中国自贸区3.0版升级谈判取得实质性成果。这一里程碑事件彰显双方坚定维护自由贸易体系的决心，为深化区域经济一体化注入新动能。面对全球经济复苏乏力与保护主义抬头，东盟—中国自贸区3.0版释放推动建设开放型世界经济体系的重要信号，在制度上为促进贸易投资自由化便利化、维护区域供应链稳定保驾护航。

　　自2010年东盟—中国自贸区全面建成以来，这一全球规模最大的发展中国家自贸区持续升级迭代。2015年，双方达成升级协议，形成自贸区2.0版，协议于2019年全面实施。根据中方公布的数据，2024年，中国与东盟贸易总值达到6.99万亿元人民币，增长9.0%，占中国外贸总值的15.9%。目前东盟已连续5年稳居中国最大贸易伙伴，中国连续16年保持东盟第一大贸易伙伴地位。2021年11月中国提出开启自贸区3.0版建设后，东盟各国积极响应，双方于2022年11月启动升级谈判。经过近两年9轮正式谈判和百余场工作组会议，升级谈判实质性结束，双方有望在2025年签署升级协定。届时，东盟同中国的自贸合作将站上新的历史起点。

　　数字经济、绿色经济、供应链互联互通是东盟—中国自贸区3.0版的亮点。在数字经济方面，双方同意促进数字基础设施联通，增强电子发票、电子支付等系统的互联互通，纳入高水平的个人信息保护、数字贸易标准、无纸贸易、网络安全等规则条款。在绿色经济方面，明确双方以全球发展倡议等为合作基本原则，在绿色贸易、绿色投资和绿色标准等8个优先领域，深入开展经验分享和政策交流，促进可持续能源等绿色产业的贸易投资合作。在供应链互联互通方面，自贸区3.0版强调共同促进关键产品和服务自由流通，强化基础设施建设互联互通，协同应对供应链中断等问题。

　　近年来，中国与包括泰国在内的东盟国家在电子商务、光伏发电、绿色农业、新能源汽车等领域开展广泛合作。中国跨境电商与东南亚本土电商一起，加强双方优势产品与消费市场的对接。中国与东盟已建立多个双边农业合作机制，中国资本、技术助力东盟国家拓展农产品市场、改善当地农户的生活。双方新能源汽车产业链供应链合作不断深化，中国车企在泰国、马来西亚、印度尼西亚等国家投资建设生产基地。东盟—中国自贸区3.0版将为双方在数字基础设施建设、绿色产业发展等领域加强合作提供更多便利，引领双方走在世界经济的创新前沿。

　　推动经济全球化行稳致远，需要让更多国家和民众参与经济全球化进程，共享发展红利。东盟与中国共有20多亿人口，在这个大市场里，加强从生产到销售的各环节整合，形成优势互补，将不断创造共同发展繁荣的强劲动能。

　　（作者为泰国正大管理学院中国—东盟研究中心主任）

　　《 人民日报 》（ 2025年05月05日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部