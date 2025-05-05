习近平主席此访将进一步深化中俄政治互信，丰富战略协作内涵，弘扬正确二战史观，捍卫国际公平正义，不仅给两国人民带来更多福祉，也为国际社会贡献更多稳定性和正能量

应俄罗斯总统普京邀请，习近平主席将于5月7日至10日对俄罗斯进行国事访问并出席在莫斯科举行的纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年庆典。当前，百年变局加速演进，国际秩序深刻调整，新时代中俄关系在复杂的外部环境下始终坚毅前行，展现出永久睦邻友好、全面战略协作、互利合作共赢的鲜明特质。习近平主席此访将进一步深化中俄政治互信，丰富战略协作内涵，弘扬正确二战史观，捍卫国际公平正义，不仅给两国人民带来更多福祉，也为国际社会贡献更多稳定性和正能量。

元首引领是中俄关系保持高水平运行的最大政治优势和根本保障。此访是2013年以来习近平主席第十一次到访俄罗斯，两国元首将举行今年首次面对面会晤，就新形势下中俄关系发展以及一系列国际和地区重大问题进行战略沟通。去年中俄隆重庆祝建交75周年，两国元首三次会晤，共同引领双边关系发展和全球治理体系变革。今年以来，习近平主席同普京总统举行视频会晤、通电话，就重大国际和地区问题进行深入战略沟通，在关键时刻为中俄关系把舵领航。中俄已探索出一条不结盟、不对抗、不针对第三方的相处之道，站在了新型大国关系的前列，树立了相邻国家关系的典范，是动荡世界中的恒量。

今年是中国人民抗日战争、苏联伟大卫国战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。中俄两国作为二战亚洲和欧洲两个主战场，为赢得世界反法西斯战争胜利，挽救各自民族危亡和人类前途命运付出了巨大牺牲，作出了重大历史贡献。中俄双方达成共识，将共同铭记历史，缅怀先烈，弘扬正确二战史观，维护二战胜利成果和战后国际秩序，捍卫国际公平正义。继2015年出席纪念卫国战争胜利70周年庆典后，习近平主席再次应邀出席纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年庆典，是中俄相互支持对方举办世界反法西斯战争胜利80周年纪念活动的应有之义。

第二次世界大战的惨痛教训告诉人们，弱肉强食、丛林法则不是人类共存之道。和平而不是战争，合作而不是对抗，共赢而不是零和，才是人类社会和平、进步、发展的永恒主题。今年也是联合国成立80周年。中俄同为联合国创始国和安理会常任理事国，在维护以联合国为核心的国际体系方面肩负特殊重要责任。中俄双方将进一步加强在联合国、上海合作组织、金砖国家等多边平台的密切协作，团结广大全球南方国家，引领全球治理正确方向，旗帜鲜明反对单边主义和霸凌行径，携手推动平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化。

中俄是搬不走的好邻居，是患难与共、相互支持、共同发展的真朋友。站在世界反法西斯战争胜利及联合国成立80周年的重要历史节点上，中俄将继续深化战略协作，践行真正的多边主义，共同捍卫以联合国为核心的国际体系等二战胜利成果，推动构建人类命运共同体，共同开创世界更加美好的未来。

《 人民日报 》（ 2025年05月05日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)