——俄罗斯各界人士热切期待习近平主席对俄罗斯进行国事访问并出席纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年庆典

应俄罗斯联邦总统普京邀请，国家主席习近平将于5月7日至10日对俄罗斯进行国事访问并出席在莫斯科举行的纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年庆典。俄罗斯各界充满期待，认为习近平主席此次访问将为两国关系未来发展擘画蓝图、指明方向，进一步深化两国全面战略协作和各领域务实合作。在两国元首战略引领下，俄中将弘扬传统友好，深化战略互信，坚定捍卫二战胜利成果，共同维护全球战略稳定和国际公平正义。

“元首外交是引领俄中关系行稳致远的关键”

在两国元首的战略指引和关心推动下，中俄关系成熟、坚韧、稳定，政治互信不断加深，战略协调更加紧密，务实合作持续深化，保障了两个大国各自的发展振兴，树立了大国邻国之间友好交往的典范。

“习近平主席此访必将推动俄中关系在高水平上不断前进。”俄罗斯国家杜马（议会下院）第一副主席、俄中友好协会主席伊万·梅利尼科夫表示，当前，俄中关系保持健康稳定发展，两国各领域互利合作不断取得新的显著成果。两国在发展振兴道路上互为重要伙伴，全面加强双方关系有助于两国共同发展、增进两国人民福祉。“相信俄中关系必将行稳致远、焕发新活力。”梅利尼科夫说。

“元首外交是引领俄中关系行稳致远的关键，两国元首为两国关系发展和合作作出顶层设计和规划部署。”俄罗斯联邦委员会（议会上院）国际事务委员会第一副主席、前驻华大使安德烈·杰尼索夫表示，在两国元首战略引领下，俄中发展战略对接不断深化，经贸合作提质升级，人文交流如火如荼，国际协作更加紧密。“习近平主席此访将进一步丰富俄中新时代全面战略协作伙伴关系内涵，为双方高水平合作开启新篇章。”杰尼索夫说。

“习近平主席此访将引领俄中关系取得更多积极成果，更好造福两国人民。”俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所副所长亚历山大·洛马诺夫表示，当前，中国正在进一步全面深化改革、推进中国式现代化，推进高质量发展和高水平对外开放。这将给俄中合作乃至全球经济发展带来新动力。“我们和其他国家一样，非常看好中国经济向新向好发展前景，期待同中国在开放合作中共享发展红利、更好实现互利共赢。”洛马诺夫说。

“在国际局势日益严峻复杂，世界经济不稳定性不确定性上升的背景下，俄中关系的强大内生动力和独特价值更加凸显。我们对两国关系和两国合作广阔前景充满信心。”俄罗斯亚太地区研究中心主任谢尔盖·萨纳科耶夫表示，“相信习近平主席此访将为俄中关系实现更大发展注入强大动力。两国将继续开拓进取、凝聚更多共识，推动双方关系迈上新台阶，让互利合作更多惠及两国人民。”

“人民友好始终是俄中关系发展的动力源泉”

中俄两国都具有悠久的历史、灿烂的文化，人文交流对增进两国人民友谊具有不可替代的作用。近年来，中俄人文交流日益密切，双方友好的社会民意基础更加稳固，为两国关系高水平发展作出重要贡献。

“人民友好始终是俄中关系发展的动力源泉。习近平主席此访将进一步拉紧两国人文交流纽带，增进两国人民相互了解和友谊。”俄中友好协会第一副主席加林娜·库利科娃表示，俄中两国正大力开展旅游、青年、地方和民间交流，深化教育、体育、电影、传媒等合作，有力促进两国文化交融和民心相通。

2024年—2025年是中俄文化年，双方已举办数百项各类人文交流活动。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，俄中人文交流合作是两国新时代全面战略协作伙伴关系中极为重要的组成部分，目前各方面都在稳步发展。俄中文化年框架下举办的丰富多彩的活动得到两国民众热烈响应，不仅极大促进双方文化交流发展，也有助于保持两国友好关系和两国人民密切交往。“我们愿同中国伙伴在这一领域继续开展协作。”

“‘中文热’在俄罗斯持续升温。越来越多俄罗斯青年学习中文，感受古老中华文明和中国式现代化的魅力。”俄罗斯圣彼得堡国立大学副教授德米特里·马亚茨基表示，俄罗斯目前共开设19家孔子学院、5个孔子课堂，两国“双向留学”规模持续扩大。“相信习近平主席此访将激发两国在人文领域的更多新互动、新探索，以更加丰富多彩的文化活动，持续巩固两国关系和务实合作的民意基础。”

“人文交流将在传承和弘扬俄中友好方面发挥更大作用，为两国关系发展持续注入生机与活力。”萨纳科耶夫表示，习近平主席提出的全球文明倡议对促进人类文明进步具有深刻意义，俄中双方正积极以实际行动加以落实。两国蓬勃开展的人文合作，有力促进双方文明交流互鉴和两国人民相知相亲，也将为人类文明的持久繁荣贡献力量。

“对推动俄中继续携手维护世界和平意义重大”

今年是中国人民抗日战争、苏联伟大卫国战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。中俄将共同办好纪念活动，坚定捍卫二战胜利成果和国际公平正义，以史为鉴、开辟未来。

“习近平主席此访对推动俄中继续携手维护世界和平意义重大。”俄罗斯科学院东方学研究所现代中国研究中心主任安德烈·维诺格拉多夫表示，80年前，俄中人民浴血奋战，为战胜法西斯和军国主义付出惨烈牺牲，最终赢得来之不易的和平。两国将持续巩固政治和战略互信，加强密切协调和配合，继续致力于维护全球战略稳定和国际公平正义。

“俄中关系是国际事务中的重要稳定因素。习近平主席此访将有力促进两国为推动国际关系民主化和平等有序的世界多极化贡献更多力量。”对于当前个别国家和团体企图歪曲篡改、模糊二战历史的做法，洛马诺夫表示，“尊重并正视历史，才能更好地开创未来。”

“联合国是二战胜利重要成果，是多边主义的旗帜，我们必须共同坚决加以维护。”俄罗斯人民友谊大学副教授奥列格·季莫费耶夫表示，个别国家重拾冷战和零和博弈思维，奉行强权政治，使国际秩序面临单边主义和霸权主义的严峻冲击。“俄中作为联合国创始国和安理会常任理事国，将继续坚定站在多边主义一边，维护联合国的地位和作用以及以联合国为核心的国际体系，凝聚世界各国特别是全球南方国家力量，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。”

“俄中作为具有重要影响力的世界大国，对推动世界稳定繁荣发展肩负特殊的责任。”俄罗斯智库“瓦尔代”国际辩论俱乐部项目主任季莫费·博尔达切夫表示，习近平主席提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，得到全球广泛认同和支持。面对当前严峻复杂的国际形势，俄中将继续加强在联合国、上海合作组织、金砖国家等多边平台的协调配合，共同倡导平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，推动构建人类命运共同体。

（本报莫斯科5月4日电 记者于宏建、肖新新、曲颂、谢亚宏、白紫微）

《 人民日报 》（ 2025年05月05日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)