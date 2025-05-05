新华社突尼斯5月4日电 记者手记｜在突尼斯国际书展感受中国文化独特魅力

新华社记者黄灵

“中国是一个有着悠久文明的伟大国家，中国书法有着独特美感。我还想买一些翻译成阿文和法文的中国小说，进一步感受中国文学作品的魅力。”带着孩子前来参观突尼斯国际书展的法蒂玛·伊萨，一边观看中国书法教学视频一边对记者说。

第39届突尼斯国际书展于4月25日至5月4日举行。这是突尼斯的年度文化盛事。今年，中国作为书展主宾国参展，40多家中国出版社不仅带来一万余册内容丰富、贴近当地读者需求的各类出版物，同时展出的多彩文化周边产品也吸引了大批参观者。

在五洲出版社的书架前，一名突尼斯女孩看到一套三本的中文学习读物立即拿在手中。这名高中生告诉记者，她在学校选修中文课，觉得这套书非常好，虽然要花费半个月的零花钱，但还是下决心购买。她表示，今后想报考中文专业，因为中国文化对她非常有吸引力。

一名中方出版社工作人员告诉记者，中文学习类书籍和各类童书普遍受当地青少年欢迎。展现中华优秀传统文化以及中国文明进步、科技发展、环境保护的各类图书也很走俏。一些中国文化爱好者在书展期间还会询问关于中国武术、热门网络文学的书籍。

中信出版集团组织的“中国原创动画作品展”是此次中国展区的热点。展览不仅集中展示了以《哪吒》《白蛇》《长安三万里》以及《黑神话：悟空》为代表的跨界合作图书产品，还搭配了丰富多样的周边产品，如藏书票、人物立牌等，展台的电视屏幕上还滚动播放着这些作品的宣传片，生动地呈现浓厚的中国文化氛围，许多参观者都会在哪吒、悟空等人物展板前合影留念。一些突尼斯参观者表示，虽然不懂中文，但也会买一些中文动漫绘本回去，通过翻译软件阅读。

中信出版集团品牌总监孔彦说，中国人提倡勤劳勇敢、追求美好生活等理念，图书作品中包含的相关内容，特别能引起外国朋友的共鸣，从而促进不同文化交流互鉴。

书展期间，中突两国的出版机构共举行了十几场中国图书阿文版发行和版权签约仪式。突尼斯东方知识出版社负责人哈利德对记者说，近年来中国图书翻译成阿文的数量越来越多，涵盖范围越来越广，介绍中国经济发展以及中国式现代化的书籍在突尼斯、摩洛哥、埃及等阿拉伯国家受到广泛关注。

突尼斯翻译学院院长陶菲克·格里拉在书展期间告诉记者，突中两国将进一步加强翻译合作。突方将着手翻译一批关于中国经济崛起、人工智能发展的图书以及一批优秀中国儿童文学作品，以满足突尼斯民众了解中国的愿望。

中国援突尼斯医疗队在书展上也设立了展台，介绍中国传统医学并为观众提供义诊。援突医疗队针灸分队队长宗懿说，很多突尼斯民众前来询问关于经络和腧穴的问题，看得出他们对中医很感兴趣。一些人有胳膊和肩膀疼痛问题，经过现场针灸治疗后症状明显减轻，他们纷纷赞叹中医文化的博大精深。

(责编：胡永秋、杨光宇)