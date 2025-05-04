会议现场。泰国总理府供图

人民网曼谷5月2日电（记者简承渊）当地时间5月1日，泰国总理佩通坦主持召开国家人工智能委员会首次会议，副总理兼数字经济与社会部长巴瑟、商业部长披猜、高等教育科研创新部常务次长苏帕猜等政府官员及机构代表参会。

本次会议旨在推动国家科技发展，国家人工智能委员会将负责制定人工智能各领域的发展方向，有望成为泰国强化AI的核心引擎。委员会重点推进人才培养，提升全民AI认知水平，使泰国能够稳步、可持续地跟上世界变革步伐。

佩通坦表示，世界正经历快速变革，过去十年间泰国面临诸多挑战，经济增长相对缓慢。政府明确认识到，人工智能等技术的引入将成为关键突破口，这一议题至关重要且刻不容缓，必须持续推进发展以提升泰国在全球舞台的竞争力。

会议批准成立国家人工智能委员会，听取《2022-2024年国家人工智能发展行动计划》实施情况的汇报，以及2025年第三届联合国教科文组织人工智能伦理论坛筹备进展报告。同时，会议批准了《国家人工智能发展纲要》，并要求相关部门对会议提案作进一步审议。

国家人工智能委员会将重点培养人工智能人才储备，目标两年内培养至少1千万名AI应用人员、9万名AI专业人才和5万名AI开发人员。同时推动基础设施建设投资，如云计算系统、数据中心、GPU等，开发人工智能开源平台，以促进技术应用的普及和成本优化。此外，还将建立数据银行，整合各领域对AI发展有益的数据资源。

在政府信息化方面，计划到2026年推动政府部门实现数字化转型。预计这些基础设施建设的总投资额不低于5000亿泰铢，资金来自政府及国内外私营部门。在AI商业和工业应用方面，将重点关注支持经济增长和社会发展的关键领域，如公共卫生、医疗、旅游业和农业等。

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