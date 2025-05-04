人民网曼谷5月2日电（记者简承渊）当地时间5月1日，泰国外交部长玛里谈到出席金砖国家外长会晤时表示，这是泰国在2025年年初成为金砖伙伴国后的重要行程，泰国将积极发挥作用，推动金砖国家内部以及金砖与其他国家之间的合作，坚定奉行开放、平等的多边主义，并支持“南南合作”，即发展中国家之间的合作，同时也支持其他合作机制。

玛里表示，金砖国家是由具有高潜力的发展中国家组成的组织，是一个拥有超过30亿人口的新兴市场。因此，泰国致力于在多个领域扩大互利合作，尤其是在发展合作、教育、公共卫生、应对气候变化，以及推动泰国企业与金砖国家企业对接等方面。

玛里认为，除了获得经济利益外，成为金砖国家的合作伙伴也将为泰国在国际舞台上发挥更大作用提供机会，这是推动泰国积极经济外交政策的重要机制之一，同时也在当前地缘政治和全球经济面临挑战的背景下显得尤为重要。

玛里表示，此次前往巴西出席金砖国家外长会晤期间，他还有机会与金砖国家中4个成员国——巴西、中国、俄罗斯和埃塞俄比亚的外交部长进行会谈。此次会谈是一次坦率的交流，使泰国能够推动现有合作、共同探讨解决面临的问题，并在多边框架下寻求新的合作途径。

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