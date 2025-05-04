新华社伦敦5月2日电（记者郑博非 章博宁）英国长期以来的两党政治格局2日遭遇重大冲击。极右翼政党英国改革党在地方选举中取得突破性进展，引发政坛震动。

英国5月1日举行英格兰部分地区的地方选举。计票结果于2日陆续公布。脱胎于英国脱离欧盟党的英国改革党共计赢得超过670个地方议会席位，并获得两场市长选举以及一场议会补选的胜利，给长期主导英国政坛的保守党和工党带来严峻挑战。党首奈杰尔·法拉奇在结果出炉后称，英国改革党“已经取代保守党”成为工党主要对手。

这是2024年7月工党赢得大选执政以来英国首次地方选举，涉及1600多个地方议会席位、6个市长职位，以及英格兰朗科恩和赫尔斯比地区一个下议院议员补选。结果显示，保守党损失超670席，工党丢失180多席。

伦敦政治经济学院教授伊恩·贝格向新华社记者表示：“本次地方选举，胜负只在毫厘之间。这反映出选民一方面不愿继续支持传统的工党和保守党，另一方面对改革党也心存疑虑。”贝格指出，执政党在首次地方选举中受挫并不罕见，此类选举往往是选民借机表达不满的“惩罚性投票”。

利物浦大学政治学教授斯图尔特·威尔克斯-希格分析说：“改革党首次掌握地方权力，既是机遇也是陷阱，他们现在必须证明自己是否具备执政能力。如果治理表现不佳，改革党将在未来选举中受到反噬。”

伯明翰大学政治学教授约翰·布赖森则指出，英国选民的投票行为更多受国家政党立场而非地方事务影响。“这次地方选举的结果实际上是去年大选结果的延续。”

专家普遍预测英国政坛短期内将更趋动荡。威尔克斯-希格表示，目前英国没有政党能稳定获得超三分之一选票，未来可能带来更多意想不到的选举结果。

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