新华社耶路撒冷5月3日电（记者冯国芮 王卓伦）以色列国防军3日发表声明说，以军2日晚出动12架战机袭击了叙利亚境内高射炮阵地和地对空导弹发射装置等数十个目标。

以军说，目前部队已部署到叙利亚南部，并准备阻止“敌对势力”进入该地区和德鲁兹村庄，同时将继续监测事态发展，做好防御准备，以应对不同情况。

以军3日在另一份声明中说，以军2日晚将叙利亚5名受伤的德鲁兹人运送到以色列的医院接受治疗。

另据《以色列时报》报道，以色列空军一架直升机2日晚向位于叙利亚南部的德鲁兹社区运送了人道主义援助物资，这是以军首次使用直升机向叙利亚德鲁兹社区运送援助物资。

受多年内战等因素影响，叙利亚不同族群和教派之间缺乏互信。4月28日，一段包含亵渎宗教内容的录音在社交媒体上传播，录音据传来自一名德鲁兹人。疑似受录音事件影响，位于叙首都大马士革东南部和西南部的两个德鲁兹人聚居区连日来发生多起冲突和袭击。

德鲁兹人主要分布在叙利亚、黎巴嫩、以色列及其占领的戈兰高地，以色列与叙利亚的德鲁兹社区有着深厚的历史和文化联系。自叙政权领导人艾哈迈德·沙拉掌权以来，以色列担心相关势力在叙南部的扩张可能对以构成安全威胁。以色列不仅采取军事行动保护德鲁兹人，还在叙南部扩大军事行动以遏制潜在的安全风险。

(责编：徐祥丽、贾文婷)