新华社洛美5月3日电（记者孙毅）多哥议会3日选举让·吕西安·萨维·德托夫为该国实行议会制政体后的首位总统。

多哥议会分国民议会和参议院两院，共174个席位，当天实到150人。德托夫是唯一候选人，并以150票赞成的选举结果当选。德托夫在选举结束后宣誓就职。

德托夫1939年出生于多哥首都洛美，2005年至2007年担任贸易、工业和手工业部长。

多哥前总统福雷3日上午在洛美宣誓就职部长会议主席。他领导的保卫共和联盟在去年4月29日举行的议会选举中赢得国民议会113个席位中的108席。按照宪法，福雷作为该党领袖出任部长会议主席。

2024年，多哥颁布宪法修正案，该国政体由半总统制改为议会制。新宪法规定总统为象征性国家元首，由议会选举产生，任期4年，可连任一次。此外，新宪法设“部长会议主席”一职，作为政府首脑处理国家内外事务，由议会多数党或多数党联盟领袖担任，任期6年。新宪法为多哥向议会制过渡规定了12个月期限。在此期间，在任的共和国总统继续行使其权力。

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