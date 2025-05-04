新华社洛杉矶5月3日电（记者黄恒）美国加利福尼亚州长加文·纽森2日接受日本媒体《日经亚洲》在线采访时说，特朗普政府的关税政策对加州造成了巨大伤害，加州将继续对中国“敞开贸易大门”。

纽森说，加州一直是中国“稳定的贸易伙伴”。双方签署了一系列省州、地县和城市间的合作备忘录。去年他访华时，更将与中国的联系延伸到了国家层面。

他强调，加州对包括中国在内的所有贸易伙伴都“敞开大门”，因为全球贸易不是零和博弈，“我们彼此相互依存”。

谈到特朗普政府的贸易政策，纽森表示，他之所以直言不讳地批评特朗普政府的贸易政策，是因为加州与美国其他州相比，“受影响尤为严重”。加州不仅与亚洲贸易往来广泛，而且硅谷科技公司在亚洲拥有一体化的供应链和市场。特朗普的贸易政策对旅游业、贸易、小型企业和大型企业都造成了巨大影响，而且声誉损害更是无法估量，“加州遭受的直接和间接经济损失高达数十亿美元”。

特朗普4月宣布所谓“对等关税”后，纽森呼吁美国以外的经济体不要对来自加州的商品采取报复性关税措施。加州还成为美国第一个就关税问题起诉特朗普政府的州。

纽森强调，加州与华盛顿之间存在着从地理上到认知上的遥远距离。“我们距离华盛顿特区有2000英里远，我们的思维方式更是截然不同。我代表的是美国最不认同特朗普的州”，“我们的价值观与现在白宫里的主政者所展现出的价值观截然不同”。

加州是美国经济实力最强的州。纽森4月23日宣布，根据权威数据统计，加州2024年名义国内生产总值已超过日本，如果作为一个单独“经济体”计算，全球排名第四，仅次于美国、中国和德国。

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