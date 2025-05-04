新华社洛杉矶/基辅5月3日电 题：美乌矿产协议更像“救急用的创可贴”?

新华社记者黄恒 李东旭

美国与乌克兰日前签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金，协议内容包括对乌克兰矿产资源的控制与开采规定等。

媒体随后披露了美乌为达成交易反复拉锯的谈判过程。分析人士指出，这份协议是双方激烈博弈的产物，看似涉及面广、规模庞大，实则象征意义大于实际意义，更像“救急用的创可贴”，对停止战场流血、推进俄乌停火谈判并无实质影响。

激烈博弈的产物

乌政府5月1日公布的文本显示，此次签署的协议是一份“政治框架协议”。乌克兰《欧洲真理报》说，协议明确了双方合作仅限于57类关键矿产的新矿藏开发，未涉及乌铁路、港口、核电站等基础设施及其收入。根据协议，乌克兰拥有对乌境内矿产资源的所有权和控制权，且协议的签署不能与乌克兰加入欧盟的意愿相违背。

乌克兰分析人士指出，此前乌方希望通过这份协议获得美方明确的“安全保障”，而美方则希望乌方偿还所谓数千亿美元“军事援助债务”，双方这两大核心诉求最终均未在协议中体现。

英国《金融时报》在报道中称，协议是美乌双方激烈斗争的产物。特朗普政府执政以来多次施压乌方签署矿产协议，遭到乌方反抗。乌克兰总统泽连斯基和美国总统特朗普2月28日甚至在白宫爆发“世纪争吵”。据媒体披露，直到协议签署前一晚，双方团队在华盛顿仍争执不下，最终乌方在美方威胁下让步，才达成了协议。

2月28日，美国总统特朗普在华盛顿白宫迎接乌克兰总统泽连斯基（右）。新华社记者胡友松摄

美国有线电视新闻网分析说，协议得以签署说明美乌均有需求——特朗普政府需要让外界感到美国从乌克兰获得了一些回报，乌克兰则需要证明它与白宫的关系仍然有效并正不断改善。正因如此，协议在内容上对原先双方争执不下的核心问题做了回避或模糊处理。这份看似范围广泛、规模庞大的协议，其实无法产生立竿见影的效果，更像是“救急用的创可贴”。

矿产收益存疑

分析人士指出，这份协议除了未涉及双方各自的核心诉求，能否令美国从乌克兰矿产中获益也存疑。

美国外交关系协会文章说，根据乌克兰地质调查局统计，该国拥有大量未被开采的关键矿产，但许多稀土矿床位于争议地区或距离战区过近，开发难度和风险极高。美国智库欧洲政策分析中心研究员亚历山大·科良德指出，在俄乌冲突前景充满不确定性的情况下，美国的资本和技术在未来数年都未必敢冒风险向乌投资。

加拿大国际可持续发展研究所研究员约纳斯·戈德曼分析认为，一座矿藏从勘探到开采平均需要16年，而乌克兰目前尚无任何处于“开发阶段的稀土或锂项目”，因此对美国而言，短期内乌克兰实际可获取的关键矿产资源在战略上无关紧要。该协议的“政治意义”高于“经济意义”。

此外，根据协议，美国虽获得乌矿产资源的优先开采权，但并没有得到任何独家开采权，且该协议仅限于未来双方投资的新项目，现有采矿业务不在协议效力范围内。美国有线电视新闻网指出，仅这两条就令美国能否从协议中获益打上问号。

对和谈影响甚微

负责与乌方谈判和签署协议的美国财政部长贝森特5月1日在接受媒体采访时说，美乌签署矿产协议加强了美方与俄罗斯就俄乌和平协议进行谈判的底气。不过，分析人士认为，协议对和谈进程的影响十分有限。

乌克兰政治专家奥列格·列斯诺伊认为，该协议更像是乌方给特朗普政府执政百日献上的“大礼”。此外，通过签署协议，乌美“脱钩”的可能性大幅降低，乌方也可以继续购买美国武器。鉴于现有军援不足以支撑乌军下半年的作战，与美国签署该协议对乌克兰延续作战能力至关重要。据报道，目前双方已敲定首笔5000万美元军事采购协议。

3月24日，美国和俄罗斯代表团在沙特阿拉伯首都利雅得举行会谈。图为美俄代表团举行会谈的酒店。新华社记者王东震摄

乌国际关系专家德米特里·列武西说，协议并未涉及安全保障问题，这表明美国无意改变一贯立场。对美方而言，俄罗斯仍然是应当争取和发展关系的“伙伴”。

美国外交关系协会名誉会长理查德·哈斯认为，该协议有助于改善美乌紧张关系，但不会改变俄乌和平谈判的格局。

(责编：赵欣悦、袁勃)