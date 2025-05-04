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古巴国家主席：古中关系正处于历史最高水平

2025年05月04日05:34 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社哈瓦那5月2日电  （记者蒋彪）古巴国家主席迪亚斯—卡内尔2日在哈瓦那说，古巴和中国建交65年来，双边关系历经国际风云变幻，始终稳步向前发展，如今正处于历史最高水平。

　　在参观第四十三届古巴国际旅游博览会中国主题展馆后，迪亚斯—卡内尔向新华社记者表示，65年来，古中两国在各领域保持密切沟通，在国际事务中相互支持，实施了一系列惠及两国人民的合作项目，推动双边关系不断迈上新台阶。

　　作为本届博览会主宾国，中国通过精心设计的主题展馆，向古巴民众展示中国丰富的旅游资源和深厚的文化底蕴。迪亚斯—卡内尔高度评价中国作为主宾国的重要贡献，称赞中国馆“美轮美奂，生动展现了中国悠久的历史和灿烂的文化”。他说，古巴钦佩中国的文化与发展成就，期待更多中国游客来访。

　　迪亚斯—卡内尔强调，在当今充满不确定性的世界，当单边主义和霸权行径试图取代多边合作时，中国以平等和尊重的态度与古巴共建命运共同体，这对促进世界和平发展具有重要意义。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月04日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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