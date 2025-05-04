鲁班工坊助力中柬职教合作，培养技能人才——

本报记者 白元琪

位于金边的柬埔寨国立理工学院有一座7层的现代化教学楼，澜湄职业教育培训中心暨柬埔寨鲁班工坊就设在这里。记者采访时招生考试正在进行，教学楼里聚集着不少学生。柬埔寨鲁班工坊负责人吉特·雷乌特说：“学生们都知道这里教学质量高，就业有保障，近年来我们的招生规模屡创新高。”

柬埔寨鲁班工坊于2018年在天津中德应用技术大学支持下正式成立，近年来已成为柬埔寨技能人才培养的重要平台。“鲁班工坊为柬埔寨年轻人打开通向未来的大门。”柬埔寨国立理工学院院长本·佩伦说。

目前，柬埔寨鲁班工坊围绕机电一体化技术、现代通信工程两个核心专业进行职业培训和学历教育，后续将增加旅游管理和建筑智能化工程技术专业，进一步契合柬埔寨经济社会发展需求。天津中德应用技术大学鲁班工坊项目负责人向记者介绍，柬埔寨鲁班工坊以工程实践创新项目教学模式为主线，注重培养学生创新能力和实际操作能力，已建成22间理论与实训一体化教室，配备近2000台设备和500余个实训工位。目前，柬埔寨鲁班工坊累计已为当地培养学历教育学生3700余人，培训社会人员900余人，还面向泰国、老挝等周边国家开放，吸引澜湄国家留学生逾百人。

“我教过的学生里已有多人被中资企业录用，他们职业前景广阔，让我很自豪！”来自柬埔寨磅湛省的中柬联合教学团队骨干陈美琳说。柬埔寨鲁班工坊把培养柬方“种子教师”作为重点任务，选派优秀教师赴华进修，如今已有多名柬籍教师获得高级职业资格认证。柬埔寨鲁班工坊还承担澜湄国家师资培训，截至目前已培训来自柬埔寨、缅甸、泰国、越南等4个澜湄国家18所高校的教师94人。

“鲁班工坊是高质量共建‘一带一路’倡议和澜湄合作机制下的重要成果，为柬埔寨和整个区域持续输送高素质技能人才。”吉特·雷乌特表示，“我们希望把它打造为澜湄国家技术合作的‘金字招牌’。”

《 人民日报 》（ 2025年05月04日 03 版）

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