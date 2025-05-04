打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“文化交流让越中人民的心贴得更近”

——访越南资深翻译家、首届中华图书特殊贡献奖获得者吴彩琼

本报记者  沈小晓  孙广勇
2025年05月04日05:34 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　从越南首都河内市中心向东驱车约半小时，记者来到一个幽静的小区。一位耄耋老人穿着越南传统服装奥黛，站在小区门口等候。她就是越南资深翻译家、首届中华图书特殊贡献奖获得者吴彩琼。看到记者一行到来，她热情地打招呼，并用中文说：“欢迎你们！”

　　走进吴彩琼的家，中国元素随处可见：房门上张贴着“福”字，客厅置物架上摆放着中国戏曲脸谱、憨态可掬的大熊猫摆件，书柜上唐诗宋词、四大名著系列图书，以及她参与翻译的中国文化艺术丛书整齐排列……“中国有5000多年悠久历史，中华文明自古至今延绵不断。”吴彩琼说，“我喜欢中国文化，尤其喜欢中国古典诗词，它们极具美学特征，让人回味无穷。”

　　中国日新月异的发展变化给吴彩琼留下了深刻印象，人民生活水平显著改善，便捷的交通基础设施、完善的市政建设尤其让她赞叹不已。在吴彩琼看来，中国是她的第二故乡。1946年，吴彩琼出生于中国云南省昆明市，父母是旅居中国的越侨，她从小成长在浓厚的中国文化氛围中。从昆明第一女子中学（今昆明市女子中学）高中毕业后，她回到越南参加抗美救国斗争。在这段时期，她被派往越南条件极其艰苦的山区——莱州省，担任中国援越专家的翻译工作。1975年，吴彩琼进入越南外文出版社（今世界出版社）担任中文编译直至退休。

　　几十年来，吴彩琼参与翻译了数十部中国文学作品和影视作品，在促进越中文化交流方面作出了重要贡献。“我有幸将许多广受欢迎的中国电视剧翻译成越南语，还参与了介绍中国的相关书籍翻译工作。这些作品在越南引发了热烈的反响，为越南人民打开了解中国的窗口。”2005年，吴彩琼荣获首届中华图书特殊贡献奖。“文化交流让越中人民的心贴得更近，成为命运与共的好伙伴。”吴彩琼说。

　　随着两国人民的交往日益密切，越南越中文化交流中心应运而生，吴彩琼曾担任中心副主任，积极参与组织各项活动。“中心是首个将彩灯展、冰灯展、江西瓷器展等中国文化展览引入越南的非政府组织。每逢越中两国国庆和建交纪念日，中心也会策划相关活动。”吴彩琼说。

　　吴彩琼表示，期待未来越中两国进一步增进人文交流，加强在青年、教育、文学、旅游等领域的交流与合作，让更多年轻人了解历史，继续传承和弘扬越中传统友谊，共同书写睦邻友好、互利共赢的新篇章。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月04日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部