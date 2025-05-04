——携手周边国家共创美好未来⑤

安危与共、求同存异、对话协商的亚洲安全模式吸收“亲仁善邻”等中华文明智慧，融合新时代中国特色大国外交的实践创新，传承亚洲人民崇尚和平的思想传统，符合亚洲各国的共同利益

中国幅员辽阔、边界线长，周边是维护国家安全的重点。作为亚洲大家庭一员和负责任大国，中国积极倡导践行共同、综合、合作、可持续的新安全观，以安危与共、求同存异、对话协商的亚洲安全模式为战略支撑，大力推进同周边国家的安全合作。亚洲安全模式将中国传统文化中“和合共生”理念与当代国际关系实践相结合，为维护亚洲安全稳定、破解全球安全困境进一步指明实践路径。

安全是国家生存发展之基。2014年5月，习近平主席在亚洲相互协作与信任措施会议第四次峰会上，倡导共同、综合、合作、可持续的亚洲安全观。2022年4月，习近平主席在博鳌亚洲论坛年会开幕式上发表主旨演讲，郑重提出全球安全倡议。今年4月召开的中央周边工作会议首次提出安危与共、求同存异、对话协商的亚洲安全模式，深刻把握发展与安全的辩证关系，开创了区域安全治理的新境界。亚洲安全模式吸收“亲仁善邻”等中华文明智慧，融合新时代中国特色大国外交的实践创新，传承亚洲人民崇尚和平的思想传统，符合亚洲各国的共同利益。

安危与共是维护亚洲共同安全的根本共识。中国与周边国家地缘相近、人文相通、利益相融、命运与共，安全问题事关各国人民的福祉。面对相互交织的传统与非传统安全挑战，谁都不可能独善其身。中国重视与周边国家发展友好合作，追求与邻为善、以邻为伴。面对近年来部分域外势力企图在中国周边推行价值观划线，鼓动分裂、制造对抗，导致地区安全阵营化、局势复杂化，中方始终强调各方安危与共，致力于携手走出一条对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和的新型安全之路，超越了传统地缘政治中的零和博弈思维，体现了中国和周边国家在安全问题上的共同体意识。

求同存异是亚洲国家携手共进的前提要义。亚洲多样性特点突出，各国大小、贫富、强弱很不相同，历史文化传统和社会制度千差万别。尽管安全利益和诉求多种多样，维护和平、共筑安全、促进发展是每一个亚洲国家的共同追求。中方主张求同存异，彰显多元文明互鉴互容的胸怀，超越了西方安全观中的同质化倾向。历史上，亚洲以平等协商、互谅互让、求同存异的方式解决了不少争议问题。各方应从和平共处五项原则和万隆精神中汲取智慧，寻求符合共同利益的最大公约数，推动更加广泛的安全合作，将亚洲国家的多样性、差异性转化为地区发展前进的动力。

对话协商是妥善处理周边分歧的正确途径。以协商方式解决争端，摒弃了强权政治、单边主义的做法。中国呼吁加强国家间战略沟通，增进安全互信，化解矛盾，管控分歧，消除危机产生的根源。从积极推动政治解决地区热点问题，到与地区有关国家积极推进“南海行为准则”磋商，从中越、中马、中柬、中印尼等在国防对话机制上保持战略沟通、加强务实合作，到中国—中亚安全合作领域不断拓宽、形式更为多样……中国推动团结协作解决地区安全问题、促进地区安全合作，为维护区域长治久安贡献中国智慧。

亚洲是中国和周边国家的共同家园，把这个家园建设好、守护好，是地区国家的共同心愿。以安危与共、求同存异、对话协商的亚洲安全模式为战略支撑，中国将同各方一道，共同筑牢维护亚洲安全稳定的基石，共同捍卫地区和平与稳定，为周边命运共同体建设行稳致远提供持久安全保证。

（本系列评论到此结束）

《 人民日报 》（ 2025年05月04日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)