新华社堪培拉5月3日电（记者章建华 齐紫剑）据澳大利亚媒体报道，澳大利亚总理阿尔巴尼斯3日率领执政党工党赢得2025年联邦选举。

澳大利亚选举委员会当晚公布的实时数据显示，根据83%已统计投票点的数据，工党预计获得联邦议会众议院150个席位中的81席，反对党联盟党预计获得39席，其他政党和独立候选人预计获得14席。

阿尔巴尼斯在悉尼工党总部发表的胜选演说中重申有关医保、气候变化、可再生能源和原住民等方面的政策。阿尔巴尼斯说，在全球充满不确定性的时期，“澳大利亚人选择以澳大利亚的方式应对全球挑战：建设未来的同时彼此照顾”。他还表示工党将成立多数党政府，并表明自己出任下任总理的意愿。

反对党联盟党领袖达顿3日晚在布里斯班承认败选。

澳大利亚2025年联邦选举投票当地时间3日8时正式开始，超过1800万澳选民投票产生澳大利亚第48届联邦议会。澳选举委员会在澳全国设置7000多个投票中心，并在80多个国家设立111个投票站。投票于当地时间18时结束。

本次联邦选举将产生新一届联邦议会众议院。赢得众议院总计150个议席中的至少76席才能获得组阁权，如单个政党不能赢得多数，则须和其他党派或独立候选人合作取得多数席位。本次联邦选举还将选出40名联邦议会参议院议员。

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