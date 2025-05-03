5月1日，人们手持标语在纽约参加抗议特朗普政府政策的集会和游行。新华社记者 刘亚南 摄

新华社纽约5月1日电（记者刘亚南）美国多地民众5月1日举行大规模游行集会，抗议特朗普政府在经济、移民、教育、税收等多方面的政策。

5月1日，人们手持标语在美国纽约参加抗议特朗普政府政策的集会和游行。新华社记者 刘亚南 摄

当天，首都华盛顿特区、洛杉矶、纽约、丹佛、芝加哥和费城等地均有大规模抗议活动。其中，纽约市当天有上千人参加了游行集会，抗议内容包括联邦政府遣返移民、漠视司法程序正义等。在洛杉矶市中心，约5000名民众集会抗议特朗普政府相关政策“欺压本地劳工、驱逐外来劳工”。

5月1日，人们手持标语在美国纽约参加抗议特朗普政府政策的集会和游行。新华社发（郭克摄）

据集会活动组织方网站介绍，2日和3日美国多地还将继续举行大规模抗议活动。

美国媒体4月27日发布的联合民调结果显示，在特朗普第二任期将满百天之际，其执政支持率创下过去80年来美国历任总统同期最低纪录。多数民众反对他推出的多项政策，对美国现状不满，对经济前景担忧。

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