打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

美国关税战之害的世纪警示

2025年05月03日06:31 | 来源：人民网-人民日报海外版
小字号

通胀预期高企、衰退预期提升、美元指数走低……美国新一届政府上台以来，关税政策带来的负面影响超出市场预期，不仅给美国经济带来更多麻烦，也给全球经济带来更多不确定性。

这让人不禁想起上世纪30年代，在国内日趋高涨的贸易保护主义压力下，胡佛政府推出《斯穆特-霍利关税法》，大幅提高关税。此举不仅反噬美国国内经济，还搅乱了世界经济、加剧大萧条，成为第二次世界大战爆发的诱因之一。

历史一再证明，贸易保护主义无法解决美国结构性经济困境，坚持“美国优先”，无视历史教训，必将损人害己，造成经济活力下降、市场秩序混乱的困局。

“美国历史上最糟糕法案”

被称为“美国历史上最糟糕法案”的《斯穆特-霍利关税法》肇始于美国农产品保护之争。20世纪20年代，欧洲农业从一战中恢复，作为美国战时主要出口商品的农产品价格下跌，美国农业利益集团游说联邦政府保护农产品价格。

1929年，共和党籍总统胡佛上任后，着手提高农产品进口关税。其他产业利益集团也借机游说，推动贸易保护主义政策全面升级。犹他州共和党人、参议员斯穆特和俄勒冈州共和党人、众议员霍利于1929年共同发起旨在全面提高各类进口产品关税的《斯穆特-霍利关税法》。该法案出台前就遭到美国学界和商界强烈反对，但胡佛最终在1930年6月17日签署该法案。

和此次特朗普政府的关税政策相似，《斯穆特-霍利关税法》几乎为每个行业量身定制了关税，将2万多种进口商品关税提升到有史以来最高水平，最高税率达60%。此后，各国通过征收报复性关税、限制贸易、制定出口配额等手段反制美国，加拿大、古巴、墨西哥等国第一时间大幅提高关税，一场全球贸易战拉开帷幕。

1930年，法国提高从美国进口的汽车、零部件、猪油等商品关税；意大利将美国汽车关税提高至100%以上；西班牙也提高针对美国汽车、轮胎、缝纫机等商品的进口关税。

美国历史文献办公室数据显示，1929年至1932年，美国从欧洲进口商品金额由13.34亿美元降至3.90亿美元，出口欧洲的商品金额从23.41亿美元降至7.84亿美元。这一时期，美国进出口贸易量减少了约67%，而世界贸易总量在1929年至1934年间下降了约66%。

加征关税犹如打开“潘多拉的盒子”，贸易骤降、股市暴跌、失业率升高，美国经济在负面因素影响下加速下行。1932年7月，道琼斯指数跌到41点的历史最低水平，相比1929年9月的最高点下跌89%。《斯穆特-霍利关税法》通过后，美国失业率持续走高至1933年的25.1%。农产品出口大跌导致许多美国农民拖欠贷款，连带又拖垮了一批区域性农村银行。

关税引发的贸易战加剧了全球经济的大萧条。《斯穆特-霍利关税法》实施头一年，欧洲贸易总量下降18%，第二年和第三年分别下降了33%；三年间，工业总产值平均每年下降15%。到1934年，全球贸易总量和全球工业总产值分别下降了66%和33%。

德国政治经济学家海因里希·李普曼回顾这场贸易战时评论说：“没有什么比1930年的美国关税措施更能妨碍国际贸易关系发展。世界上最大的债权国在面临严重危机时，在自己周围建起史上最高的关税之墙。”

经济衰退引起社会动荡，加剧地缘政治紧张局势，助长了极端思潮和保护主义情绪。一些国家在经济困境中采取更激进的外交和军事政策，走上极端民族主义和扩张主义道路，为二战爆发提供了土壤。

美国保护主义政策屡屡造成严重后果

纵观美国历史，贸易保护主义思潮不仅在很长历史时期内占据主导，并且每当经济下行压力加剧时就会卷土重来。

自建国以来，美国政府多次挥舞高关税“大棒”，给美国国内和世界经济带来冲击——

1861年，时任总统林肯上任后积极推行保护北方工业资本利益的高关税，严重冲击依靠农牧产品出口的南部农场主集团。高关税政策在很大程度上导致南北分裂、社会撕裂，成为美国内战爆发的主要原因之一。

1897年，时任总统麦金利签署《丁利关税法》，为了大资本的利益大幅提升羊毛、棉纺品、丝绸和糖等商品的关税，把美国进口关税平均税率提升至52%。这直接导致美国进口商品价格大涨，消费者开支大幅上升，加剧全球贸易紧张局势。

1922年，美国通过《福特尼-麦坎伯关税法》，不仅导致1923年至1929年平均关税税率提高至38.2%，还出台了声名狼藉的“反倾销”政策。这一政策迅速引发欧美贸易战，法国、西班牙、德国、意大利均提高针对美国商品的关税，导致美国农民每年损失超3亿美元，让全球主要贸易国放弃自由贸易原则，导致第一次世界大战后欧美各国的矛盾迅速累积恶化。

《斯穆特-霍利关税法》引发全球贸易战并带来严重后果后，罗斯福总统审视残局，总结出惨痛教训：高关税引发报复并扼杀投资，使美国走上了“毁灭之路”。在罗斯福推动下，美国与主要贸易伙伴国签订新的自由贸易协定，各国间的高关税壁垒逐渐松动。杜鲁门政府一度将平均关税降至13%。但《1974年贸易法》的通过，让“301条款”成为美国最常用的单边贸易保护工具。1979年至1982年，美国经历两次严重经济衰退，里根政府为保护国内汽车、钢铁等行业，采取了新的进口限制措施。

贸易战一旦发生，贸易保护阴影难以短期消散。北京师范大学经济与工商管理学院教授徐建炜指出，贸易战一旦开始往往旷日持久，其间还会伴随受惠于贸易战的利益集团的推波助澜。对于《斯穆特-霍利关税法》掀起的贸易战，尽管美国从1934年开始逐步削减关税、寻求贸易自由化，贸易战却也延续了接近10年，直到二战开始才真正结束。

贸易战没有赢家

2018年，特朗普在其第一任期宣布对中国进口商品加征关税，挑起经贸摩擦。2021年以来，拜登政府不仅延续了加征关税措施，还着手推进“脱钩断链”，打造“小院高墙”，破坏全球经贸体系。但这些举措非但没能让美国如愿实现制造业回流或减少贸易赤字，还导致其经济受到冲击，信誉受损。

美国全国经济研究所指出，美国从2018年开始的加征关税并未帮助美国相关行业增加就业。据估计，美国农民每年面临超过120亿美元的损失。

美国政府声称遭受“不公平贸易”，一些政客认为提高关税是消除美国贸易赤字的“最优解”。然而，这恰是美国政府对国内经济问题的误读与曲解。美国经济学家、哥伦比亚大学可持续发展中心主任杰弗里·萨克斯指出，美国的贸易逆差源于自身财政赤字和低储蓄率，而非别国的贸易行为。美国以错误的经济逻辑为依据，对他国滥施关税。

中国贸促会研究院院长赵萍对记者说，加征的关税将转嫁给美国消费者，不仅难以实现预期的产业保护目标，还会导致通货膨胀风险再次升高。

标准普尔全球公司近期预测，加征关税的国家和被加征关税的国家都将遭受经济损失，其他国家也将遭受附带损害。持续高关税会扭曲价格信号，进而阻碍全球提升生产率，对经济造成长期损害。

赵萍认为，在全球分工高度专业化、生产一体化的今天，贸易保护主义的负面影响传导速度更快，波及范围更广，扰乱全球产业链、供应链稳定，阻碍全球经济和贸易增长。

当历史行至危险边缘，回顾保护主义之害，世界呼唤摒弃短视筑起的“高墙”，避免全球贸易走向碎片化。以史为鉴，如果美国一意孤行，站在逆规律、逆潮流的一边，将难免重蹈覆辙，事与愿违，造成双输、多输的恶果。

（据新华社北京5月2日电 记者曹筱凡、于荣）

(责编：袁勃、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部